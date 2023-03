‘JA SE ČUDIM DA TI JOŠ IMAŠ KOSE!’ Ella Dvornik pokazala novi imidž i uplela se u raspravu na društvenim mrežama: ‘Možda je vrijeme da promijeniš frizera’

Autor: Dnevno.hr / F.Š.

Ella Dvornik poznata je po čestom mijenjaju imidža. Duga plava, kratka smeđa, vatrena crvena, Ella je isprobala gotovo sve. No transformacijama tu nije kraj jer je 32-godišnja influencerica opet pokazala novi imidž i asimestričnu poludugu smeđu kosu.

“Vrijeme je za promjenu, vratila sam smeđu kosu i ekstenzije koje su postavljene novom tehnikom bez vidljivih spojeva – da dobijem ovu asimetriju. Kako vam se čini ova ella next door varijanta?” napisala je Ella.



View this post on Instagram A post shared by Ella Dvornik-Pearce (@elladvornik)

I dok su neki pisali kako joj bolje pristaje plava, drugi su rekli da je nova promjena sjajno osvježenje.

“Svi vole više plavo …Eto ja ne. Po meni ti ova boja stoji jedno milijun puta bolje nego plava. Prirodnije, ljepše!”, “Puno ljepše i prirodnije nego ono plavo s vječitim izrastom”, “Mlađe, prirodnije i ljepše od svih drugih boja do sada. K’o curica“, “Ma odlično, ali taj tvoj piercing nikako ne mogu probaviti, puno si mi ljepša bez tih čuda”, “Iskreno ja se samo čudim da ti još imaš kose”, “Mogli su oni to i bolje kad ih već reklamiraš, nema ni živosti ni sjaja, ali neće to dugo tako do next promjene pa je možda vrijeme da promijeniš frizera” bili su neki od komentara.

“Koja korist od top frizure kad je kosa uvijek vezana u neki nepočešljani rep?” pitala je jedna korisnica. “Da nemate previše očekivanja” uzvratila je Ella i prikupila veliki broj lajkova na svoj komentar.