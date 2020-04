‘JA SAM TO NAPRAVIO’: Javio se čovjek koji se prekrižio sredstvom za dezinfekciju ruku pri ulasku u trgovinu!

Mnoge je nedavno nasmijala snimka čovjeka koji se, prilikom uzimanja sredstva za dezinfekciju ruku u Vinkovačkom Kauflandu, prekrižio i kleknuo prije nego što je ušao u trgovinu.

Ubrzo se oglasio i vlasnik ovog viralnog hita, Damir Jakšić, nezavisni član Gradskog vijeća Grada Vinkovaca.

U objavi na Facebooku, koju prenosimo u cijelosti, opisao je što se zapravo dogodilo.

“Jesam, ja sam ovo prekjučer napravio na ulazu u Kaufland u Vinkovcima. Nije to bilo u nikakvoj zloj namjeri niti da bih se izrugivao sa vjerom jer ja sam vjernik od malih nogu kako su me roditelji odgojili.

Taj dan sam stajao ispred Kauflanda u redu negdje oko pola sata možda i više te sam bio cijelo vrijeme zaokupljen nekom svojom mislima. Na ulasku u trgovinu stoji sredstvo za dezinfekciju i meni je to djelovalo kao sveta voda na ulasku u crkvu te sam se, smočivši ruke, nekontrolirano prekrižio. Da li je to bilo nekakva nostalgija za crkvom i odlaskom na misu, da li je je to bila nekakva Božja volja ili nekakav znak, to prosudite sami.

Mišljenja sam da ćemo ovu krizu sa virusom prebroditi jedino ako budemo složni i ako se pridržavamo svih pravila ponašanja. Također moramo i vjerovati. Ja čvrsto vjerujem da ćemo mi brzo pobijediti ovaj virus i vjerujem da će nam Bog pomoći u tome. Uz sve dužno poštovanje svima onima koji ne misle ovako jer postoje i druga mišljenja koje treba poštovati, sve vas lijepo pozdravljam.

I kada sve ovo prođe, dođite u Vinkovce.”