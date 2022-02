(VIDEO) ‘JA SAM SVOJU DIONICU ODRADIO…’ Šprajc u svom zadnjem ‘Direktu’ citirao Sanadera, evo kako se oprostio od gledatelja

Autor: T. P.

Popularni voditelj Zoran Šprajc odlazi iz jednako popularne emisije ‘Direkt’, projekta koji je s vremenom postao jedan od zaštitnih brandova RTL-a. U svom posljednjem ‘Direktu’, odjavio se u prepoznatljivom sarkastičnom stilu.

“Prije sedam godina jedan sedam godina mlađi momak prvi put se pokazao u programu RTL-a. Emisija je bila čudna, ali ni on nije bio baš normalan”, započeo je Šprajc prije nego što je prikazan prilog s njegovim najpamtljivijim trenucima u emisiji.

“Bilo je tu svega, ali i svakakvih gostiju, od važnih političkih razgovora do još važnijih razgovora o receptima. Uživo smo se s gostima smijali, ali i plakali”, zatim je rekao Šprajc, a pušten je prilog o njegovim gostima, među kojima je i Josipa Lisac sa sad već legendarnom izjavom o “štuki u šlagu”.

Zatim je gledatelje podsjetio da su u sedam godina, zahvaljujući čitavom nizu ljudi koji sudjeluje u stvaranju emisije, osvojili čak deset najvećih medijskih nagrada u svim mogućim televizijskim kategorijama.

Na samom kraju svoje posljednje odjave, referirao se na kontroverznog hrvatskog političara. “Za kraj, mogu samo kao Ćaća reći, ja sam svoju dionicu odradio, hvala i doviđenja. Idućih sedam godina emisiju će voditi i uređivati Mojmira Pastorčić, budite uz nju kao što ste bili uz mene, a mi ćemo se opet sresti u nekoj novoj emisiji… Hvala i doviđenja!”, završio je Šprajc svoj posljednji ‘Direkt’.

‘Ja sam svoju dionicu odradio’, rekao je tadašnji premijer Ivo Sanader 1. srpnja 2009. godine na šokantnoj press konferenciji na kojoj je iznenada dao ostavku.

Biografija puna uspjeha i preokreta

‘Vidimo se, ali po zadnji put u ovoj emisiji. Pa svakako dođite na oproštajku’, ovim je riječima na Instagramu najavio večerašnji ‘Direkt’, emisiju koju je svakodnevno u prosjeku pratilo pola milijuna ljudi.

Šprajc je i prije ‘Direkta’ bio poznat po informativnih emisija kroz koje provlači svoje sarkastične dosjetke. Nekadašnji voditelj Dnevnika HRT-a bio je među osnivačima informativnog kanala N1 kojeg je napustio kako bi na RTL-u vodio i uređivao jednu od najgledanijih i najnagrađivanijih informativnih emisija u Hrvatskoj. U ‘Direktu’ je ostao sedam godina.

Popularnosti RTL-ova ‘Direkta’ zasigurno je doprinio šarm ovog voditelja i zanimljivi osvrti na aktualne društvene i političke teme koje smo rijetko prije njega mogli čuti na televizijama s nacionalnom frekvencijom. Gledatelji su ga u emisiji ‘RTL Direkt’ mogli pratiti svakog tjedna posljednjih sedam godina.









‘Opsesivno-kompulzivan odnos prema poslu’

‘Prilično sam siguran da moj najbolji trenutak, ali i moj najgori trenutak još nisu došli. I cijela karijera i svaki dan na poslu mi se zapravo događa u tom očekivanju da se jedan ili drugi trenutak tek trebaju dogoditi, možda baš danas ili sutra. S jedne strane, to donosi stres, strah, nervozu i opsesivno-kompulzivan odnos prema poslu, a s druge strane energiju, strast, pozitivu i sreću jer sreća je najveća dok se čeka, rekao je za RTL.

U izboru za ‘Zlatni studio’ Jutarnjeg lista, Šprajc je dobio nagradu za najboljeg voditelja i najbolju emisiju, a o svemu su odlučivali televizijski gledatelji svojim glasovima. Emisija ‘Direkt’ jedina je emisija koja je u svih sedam godina emitiranja osvojila neku od medijskih nagrada.

Kao što je rekao u svojoj ‘Direkt’ odjavi, Šprajc ide dalje – uskoro će na RTL-u dobiti svoj ‘late night’ show, emisiju zahtjevne forme u kojoj su na balkanskom medijskom nebu uspjeli tek rijetki.

‘Nakon RTL Direkta, s kojim sam postigao sve što se u televizijskoj karijeri može postići i osvojio sve što se može osvojiti, došao je red na novi programski projekt koji bi kao svojedobno i RTL Direkt trebao biti nešto potpuno drugačije u našem Informativnom medijskom prostoru. Ne mogu još otkrivati detalje, ali opet je riječ o projektu koji će biti prilagođen mome uvrnutom pogledu na ljude i aktualne događaje, ali mnogo zahtjevnijem nego što je to Direkt. Izuzetno me veseli, ali me istodobno i prilično plaši jer je teren nepoznat i vjerojatno prepun mina, ali vrijeme je da se krene dalje i da se pomakne još jedna granica. Uostalom, ja sam od onih koji će radije poginuti u jurišu nego uvenuti u sigurnom zaklonu’, izjavio je tad Zoran Šprajc.

Umjesto Šprajca, emisiju će odsad četiri dana u tjednu voditi Mojmira Pastorčić, ispočetka Šprajcova urednica, a onda i punopravna voditeljica ‘Direkta’ koja je zaradila nominacije za najvažnije TV nagrade.