'JA SAM OTAC DVOJE DJECE I BOLJA RIBA OD BIVŠE ŽENE!' Ličanki prostitutki i dalje govore 'tata': 'Meni dođu ovi za sat, završe za dvije, tri minute'

Pjevačica i eskort dama Electra Elite, nekada je bila muškarac, što ne skriva od javnosti, kao niti činjenicu da svoje usluge nudi brojnim muškarcima. Svojevremeno je tvrdila da su joj među klijentima i dva hrvatska oženjena nogometaša, za koje je imala samo riječi hvale te je komentirala da su ”prečisti, galantni i top u krevetu”.

U njenom ju poslu podržavaju i suprug i djeca, te bivša supruga koja joj je danas i najbolja prijateljica. Najstarijim zanatom bavi se u Švicarskoj gdje je prostitucija i legalizirana, a u razgovoru za RTL Exkluziv prije nekoliko godina otkrila je koliko treba izdvojiti za sat vremena s njom.

"Moj sat je sad negdje oko 1000 eura. Meni dođu ovi za sat, završe za dvije, tri minute tako da mogu poslije još četiri, pet uzeti", tvrdila je Electra i istaknula da kod nje gej populacija ne dolazi.





Sada je u razgovoru za Kurir potvrdila kako ju Švicarci obožavaju. “Oni jesu hladni dok ne dođu kod mene, onda su vrući”, komentirala je.

Istaknula je kako je u njenom poslu najbitniji novac i da njeni klijenti nisu štedljive prirode. "Više ćeš dobiti od običnog čovjeka, od običnog radnika, nego multimilijunaša", tvrdi Electra no ističe da su joj sigurnost i zdravlje na prvom mjestu.









“Gostovala sam na švicarskoj televiziji i pokazali su slike iz mog apartmana gdje je čitav asortiman zaštite, dezinfekcije, sve ovisi kako za kojeg klijenta, sve ovisi kakva je fantazija u pitanju, ali zdravlje je definitivno na prvom mjestu. I nemojte zaboraviti…opet sad ću reći otac, pa onda ljudi padaju u paranoju…Ja sam otac dvoje djece. To što sam ja sad promijenila spol i ostale stvari…ja imam dvoje djece i za tu djecu ću biti tata i to su jedine osobe koje me zovu tata i ja se ponosim time da me zovu tata. To su jedine osobe koji me zovu tata. Bivša žena me zove Electra, naprimjer”, komentirala je.

Upitana ima li zbog toga krizu identiteta, odlučno je odgovorila: “Ja sam bolja riba od nje, ali nemam krizu identiteta”.

Inače, Electra je rođena u Hrvatskoj, točnije u Srbu u okolici Knina i tu je živjela do 18. godine. Onda je otišla za Beograd, pa u Švicarsku. Na prostituciju ju je nagovorio bivši dečko, a u listopadu 2021. godine Electra se udala u Mostaru za biznismena i sportaša Nenada Vujanovića.