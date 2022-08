‘JA SAM NAJZAPOSLENIJI PJEVAČ OVOGA LJETA’ Miljenika žena nazivaju ‘hrvatskim Rickyjem Martinom’

Autor: Tea Šojat

Osječanin Mario Roth, frontmen grupe Vigor, vojsku fanova može zahvaliti svojoj karizmi i neiscrpnoj energiji na pozornici, stoga i nije čudno što mu mnogi tepaju da je hrvatski Ricky Martin. No usprkos tomu, kao i tituli miljenika žena, slava ga nije “ponijela”.

Jednostavan, iskren, skroman, glazbenik je jasan kada je riječ o prioritetima, životu i onomu što ga ispunjava. Oduvijek naglašava kako je uspeh rezultat posvećenosti publici i emociji koju će joj prenijeti. Publika je to itekako osjetila pa su vigorovci ovog ljeta najzaposleniji izvođači na hrvatskoj sceni. Upravo to je bio i povod našeg razgovora, koji smo uspjeli odraditi u malim rupama između gaža, i u kojemu je Mario otkrio što ga to čini toliko uspješnim i zadovoljnim. Kaže, nikada se nije zadovoljavao malim stvarima, no to ne znači da se za one velike nije upustio u pravu borbu.

Mislim da tu nema neke velike tajne. Glazba je ta koja pokreće cijelu priču. Ljudi vole naše pjesme, vole tu neku našu energiju na bini. Na naše koncerte se ljudi dolaze zabaviti, zaboraviti na sve probleme koje imaju i mi to itekako osjetimo. S druge strane, ako iskreno i sa srcem radite svoj posao, koliko god to ponekad bilo i naporno, dobri rezultati su itekako vidljivi. Mi smo momci iz naroda i za taj naš narod i pjevamo. Ljudi vole kad si iskren u svojoj emociji i u onome što radiš, to najviše cijene. Publiku ne možeš prevariti. Oni osjećaju kad “fejkaš”.

Kakva su očekivanja? Što planirate u ovoj godini?

Ove godine puno radimo i kamo god da dođemo, sve je puno do posljednjeg mjesta. Mi to gledamo kao nagradu za sav trud koji ulažemo u naš posao. Ništa ne pada s neba. Za uspjehe se treba potruditi. Osim koncertnog kalendara koji je popunjen, već smo u stvaranju novog projekta, odnosno nove pjesme koja bi trebala izaći na jesen i jako se tomu veselimo.

Radno ljeto vam nije strano, tako živite već godinama. Uspijete li se ipak odmoriti? Kako izgleda vaš idealni odmor?

S obzirom na to da nismo radili godinu i pol dana iz svima znanih razloga, nemamo volju odmarati se jer smo se u tom periodu pošteno odmorili. Ja nisam navikao ne raditi ništa i bude mi dosadno kad moram sjediti doma. Nađe se tu i tamo koji dan za odmor i to je to. Ovog ljeta sam iskoristio priliku od par dana za kampiranje s prijateljima uz samu Kupu u Sloveniji i nakon toga sam bio sa svojom obitelji tri dana na moru. Meni sasvim dovoljno. Možda još iskoristim priliku pa se spustim iz Zagreba na Jadran na nekoliko dana do kraja ljeta.









Svojedobno ste istaknuli kako su vam godine donijele životno iskustvo i mudrost, kao i mogućnost da sebe prihvatite kakvi jeste. Što vam je bilo najteže prihvatiti, a što najlakše?

Iskreno, nisam imao tih problema. S godinama čovjek uči i shvaća da život ne možemo pauzirati. Dobro je u životu uvijek malo pomiješano s lošim i ako odbacimo sve zato što nam se ne sviđa onaj loš dio, odbacit ćemo i veliki dio onoga što je dobro. Najvažnije dostignuće u prihvaćanju sebe je naučiti misliti pozitivno. Ljudi često podcjenjuju snagu misli. Ako mislite pozitivno, mijenjate ponašanje, a time i svoju realnost. Sreća se doslovno “lijepi” na sretne i samopouzdane ljude. Ljudi se previše trude biti savršeni, i to najčešće zbog straha od kritike i neprihvaćanja. Kad sam bio mlađi, imao sam problem s tim, sada više ne. Tko me voli i prihvaća super, tko ne – još bolje.

Poznato je već da njegujete zdrav i aktivan način života te da nekoliko puta tjedno idete u teretanu. Kako se snalazite s vježbanjem kada je ovako radno ljeto? Ili je pozornica u ovom trenutku dovoljna “teretana”?

Za to uvijek nađem vremena. S vremenom sam shvatio kolika je snaga i moć uma ako se brineš o svome tijelu. To je neka sasvim nova razina. U teretanu ne idem vođen egom, nego željom da se osjećam što bolje i zdravije. Ovaj tempo i način života koji ja vodim nije zdrav jer si stalno na putu, puno radiš i malo spavaš. Nekakav balans se mora naći. Naše tijelo je kao motor automobila. Ako se ne brineš o njemu, motor će se s vremenom pokvariti i više neće biti funkcionalan. Jedina razlika je što možeš kupiti novi motor i zamijeniti stari, što s našim tijelom nije slučaj.

Poslovno i privatno ste obišli pola svijeta. Volite putovati, rado ćete i potrošiti na putovanje jer, kao i mnogi, navodite da vas ona obogaćuju. Koje je putovanje ili događaj ostavio najsnažniji dojam?

Ima puno tih putovanja i ona zaista obogaćuju. Mene su obogatili tako što sam kroz njih naučio kako nismo svi isti, kako nemamo svi iste navike i poglede na svijet pa sam naučio poštovati različitosti. Prije dvadeset godina sam posjetio Izrael. Obišao sam ga cijelog u tih mjesec dana. Od Betlehema, Nazareta, Jeruzalema… Kupao sam se u Mrtvome moru. To je jedno od putovanja s kojeg imam predivne uspomene i te uspomene su, iako je to bilo davno, itekako žive.

Jeste li na tim putovanjima doživjeli neku neugodnost zbog koje više nikad ne biste posjetili neko mjesto?

Nikada. Kamo god sam došao, naišao sam na ljubaznost, lijepu riječ i osmijehe i to je ono što me svaki put iznova fascinira.

Pamtite li neko jelo koje vam se posebno svidjelo ili pak nije?

Obožavam brazilski odrezak ili picanhu. To je poseban komad govedine kakvu mi ovdje nemamo. Ondje životinje pasu drugačiju travu, ondje je drugačiji zrak i to se odmah osjeti po okusu tog mesa. Volim ga jesti uz pire od batata i bundeve. Savršena kombinacija. U Australiji sam posjetio restoran Jamieja Olivera i oduševio se svime što sam probao. Veliki sam gurman i volim kušati ono što dotad nisam imao prilike. Sviđa mi se vijetnamska kuhinja, recimo.

Kuhate li kad niste na putovanjima i kad ne radite? Imate li neke slabosti kad je riječ o hrani bez kojih ne možete?

Obožavam kuhati. S obzirom na to da živim sam, bio sam prinuđen naučiti. Volim kada mi dođu prijatelji pa kuham za njih, zaista uživam u tome. Kuhanje dođe kao terapija. Kako kaže Craig Claiborne, “kuhanje je i dječja igra i radost odraslog, a kuhanje s pažnjom čin je ljubavi”. Volim eksperimentirati, ali se volim držati i recepta. S obzirom na to da sam Slavonac, obožavam kulen, slaninu, kobasice, zapravo sve nezdravo. Trudim se to jesti što manje, ali kad me netko ponudi, jednostavno to nikada ne odbijam.

Kad smo kod putovanja, što je s putovanjima s vašom Vigor ekipom? Znamo da je tu cijeli niz događaja, ali evo izdvojite nam neke za koje možda još ne znaju vaši fanovi.

Bilo je tu svega. Od puknute gume usred ničega do zabijanja sova u šajbu. Kada bih sad morao izdvojiti što nam se sve događa na putu, trebalo bi mi barem tridesetak redaka. Mi na to sve gledamo kao na avanturu i nešto što je sastavni dio života. Ne živciraju nas takve stvari, nego sve to prebacimo na šalu. Ja sam jednom prilikom ostavio karticu od sobe u sobi pa sam morao prelaziti preko jedne terase na drugu, i to na sedmom katu. Osjećao sam se kao sokol.

Fanovi su sjajno reagirali na vaš posljednji ljetni hit “Bez tebe ludim”. Kako je došlo do toga da ste odabrali baš tu pjesmu? Jeste li očekivali ovakav uspjeh i reakcije?

Pjesma nam se svidjela na prvu i to je najvažnije. Kada koža reagira, onda znaš da je to to. Živimo u vremenu u kojem je ljudima potrebna glazba koja širi dobre vibre i dobru energiju. Ljudi trebaju što više plesne i pozitivne glazbe, pogotovo sada kada je svijet obojen tamnim bojama. Ples je najbolji lijek protiv stresa i nakupljene loše energije. Ne kaže se uzalud da ples oslobađa tijelo od svega lošega. To smo htjeli postići ovom novom pjesmom i čini mi se kako smo u tome uspjeli jer je svi pjevaju na našim koncertima.

Ostvarili ste zavidnu glazbenu karijeru, zadovoljni ste svojim malim krugom ljudi koji vas okružuje, no postoji li nešto što ste si zacrtali kao životni cilj? Ima li nešto što još niste ispunili, a žarko želite?

Zasad mi se ispunilo sve što sam poželio, ali nisam sjedio doma i čekao da mi sve to padne s neba. Za sve to sam se potrudio. Sreća zahtijeva borbu. Nije dovoljno samo jako poželjeti, treba se i boriti za to. Nikada se nisam zadovoljavao malim stvarima, koliko god sad to grozno zvučalo. Ljudi koji se zadovoljavaju sitnicama nikad u životu ne naprave ništa veliko. To je tako. Moj životni cilj je biti i dalje sretan, okružen ljudima koji su iskreni i koje ja iskreno volim, a kada to imate, onda je i sve drugo puno lakše ostvariti na bilo kojem polju.

Postoji li nešto u ovom trenutku vašeg života što biste željeli promijeniti?

Da se opet rodim, sve bih opet isto.

Što vas, osim glazbe, najviše ispunjava?

Druženja s mojim prijateljima. Nemam ih puno jer ne vjerujem ljudima. Jako teško se nekomu povjeravam i otvaram i prilično teško puštam nove ljude u svoj život. Upravo zbog toga imam malu, ali posebnu ekipu koja mi donosi radost, osmijeh, sreću. I uvijek smo tu jedni za druge. Bez iznimke.

Što nam još Vigor planira, čemu se fanovi mogu veseliti?

Planova ima puno. Do kraja godine ćemo se otisnuti na sjevernoamerički kontinent i ondje održati koncerte, planiramo izdati barem još dvije pjesme do kraja godine, a tu su i koncerti, naravno. Ta druženja s našom publikom su nemjerljiva s bilo čim. To uzajamno prožimanje jednom lijepom i iskrenom energijom. To nas hrani i tjera da budemo još bolji.