‘JA SAM NAJVIŠE ZLOSTAVLJANA HRVATICA’! Nikolina otvorila dušu: Evo što su mi radili Hrvati! Komentari su grozni!

Autor: N.K

U regiji je u tijeku kampanja protiv govora mržnje, a podržale su ga brojne javne ličnosti koje smatraju kako su često na udaru govora mržnje. Video “Hejt, Sloveni, još ste živi?” digao je mnogo prašine, a kampanju je između ostalog podržala i Nikolina Ristović.

Ona je u razgovoru za portal “Objektiv.rs” rekla kako se često našla na meti Hrvata koji su dovodili u pitanje njezinu nacionalnu pripadnost.

Rekla je između ostalog kako je ona najviše zlostavljanja Hrvatica.

Trpila je strašne uvrede od sunarodnjaka

“Mnogo puta sam se našla na meti, ali od Hrvata, dakle mojih sunarodnjaka. Naravno da oni nisu dovodili u pitanje moju nacionalnu pripadnost, nego onu koju su mi brakom pripisali. ‘Vrati se tamo odakle si došla, kurvo četnička, četnikušo!’, bili su samo neki od komentara, a to su sve epiteti kojima me časte vlastiti sunarodnjaci. Pored toga, počevši od 2008. godine, kada sam započela raditi na projektu ‘Operacija trijumf’, pa do danas, s uvjerenjem mogu reći da sam najviše zlostavljana Hrvatica”, rekla je za Objektiv.rs.

“Komentare ne brišem, to najbolje govori o njima samima”

“Samo da napomenem, to se ne odnosi na sve Hrvate, već samo na jedan vrlo specifičan, zatvoren i indoktriniran dio. Dugo sam se pitala što sa mnom ne valja, a onda sam shvatila da je problem u njima. To nasilje je još izraženije na društvenim mrežama i u virtualnom svijetu gdje se sijači mržnje gotovo bez izuzetka štite anonimnošću i avatarima na kojima se diče nacionalnim ili religioznim obilježjima. Takve komentare nikad ne uklanjam, osim ako govor mržnje nije upućen nekom osim meni, jer smatram da im ja ne mogu adekvatnije odgovoriti, tj. da njihov digitalni otisak najbolje govori o njima samima”, kaže Nikolina.









“Iskreno, i ne želim brisati njihove bljuvotine jer trebaju ostati kao primjer svemirske i nadrealne gluposti. Bilo je vrijeme da se ovakva jedna kampanja pojavi! Sve pohvale za ovaj pothvat”, dodaje.