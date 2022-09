‘JA SAM LJUDIMA POSLAN OD BOGA’ Alan Hržica ljubav prema vjeri prenio na sinove: ‘Kažu da nije po Isusu obući majicu s likom čudovišta’

Autor: Dnevno.hr/T. P.

Pjevač Alan Hržica prije nekoliko je godina promijenio glazbeni žanr pa je od popularnog pop pjevača postao jedan od traženijih izvođača duhovne glazbe u Hrvatskoj.

‘Ja sam se našao u ovome jer ja znam da ovo nije samo glazba, ovo nije samo koncert, ovo je obnova čovjeka, ovo je moje poslanje, moj poziv. Ja sam poslan od Boga ljudima da svojim nadahnutim tekstovima i nadahnutom glazbom pomognem ljudima. Duhovna glazba zaista ulazu u dubinu srca čovjeka i mijenja ga. Tako da je ovo nešto više od koncerta, više od same glazbe’, ispričao je Alan za Dnevnik.hr



Pjevač je prije 14 godina pronašao sebe u vjeri te od tada svakodnevno svjedoči ‘Božjim čudima’ koja su se događala i na njegovom Facebook profilu gdje s prijateljima moli krunicu.

‘Više puta smo čitali ujutro svjedočanstva, supruga i ja za vrijeme doručka i pisalo je – nakon 11 godina sam zatrudnjela, hvala vam na krunici, nakon osam godina smo zatrudnjeli s vama moleći. Dakle, Bog je danas živ, Bog nas ozdravlja. Mi smo znali plakati ujutro za doručkom čitajući to, od radosti, od toga da još jedanput, još jedanput je to potvrda velike Božje ljubavi i božje snage…’, kaže.







Hržica je ljubav prema Svevišnjem prenio i na svoje sinove, četverogodišnjeg Davida i dvogodišnjeg Leona, koji se i odijevaju u skladu s vjerom.

‘Gledamo da se pomolimo svaku večer, David ne želi ni zaspati sam, mene podsjeti, tata nismo se pomolili. Neće obući nekakvu ružnu, odvratnu majicu s čudovištem, kaže to se Isusu ne bi svidjelo, hajdemo obući neku lijepu majicu, tako da na jedan lijep način doživljava vjeru, ali vrlo blago, želimo da to zavole spontano , to je njihova na kraju odluka’, izjavio je Alan.

Alan ove subote nastupa u dvorani Gradski vrt u Osijeku, a iduće na splitskim gripama. Pjevač poziva sve ljubitelje duhovne glazbe da zajedno s njim slave Gospodina.