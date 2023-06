‘JA SAM KAO GUŠTER’ Glumac koji s kultom ljetuje u Hrvatskoj otkrio zašto ne plače već 17 godina: ‘Učinio sam sve’

Autor: Dnevno.hr/ N.K.

Američki glumac Jared Leto nedavo je u emisiji ‘Jo Whiley’ na BBC Radiju 2 uoči izlaska šestog studijskog albuma pod nazivom ‘It’s The End Of The World But It’s A Beautiful Day’, koji će svjetlo dana ugledati u rujnu.

Između ostalog, kontroverzni glumac je u emisiji otkrio i da nije zaplakao gotovo dva desetljeća. Frontman benda ‘Thirty Seconds to Mars’ smatra da je razlog tome uloga u filmu ‘Requiem for a Dream” u kojem je glumio 2000. godine.

”Ja sam kao gušter. Mislim da mi suzni kanali ne rade kako treba. Možda sam ih sve prolio u ‘Rekvijemu za snove’? Toliko sam plakao tijekom snimanja tog filma” – rekao je glumac i dodao da je zadnji puta plakao zbog uboda u nožni prst.





Leto je u spomenutom filmu glumio ovisnika o heroinu, u kojem je glumio s poznatom glumicom Jennifer Connelly.

”Luda stvar u vezi s tim filmom je što se sjećam da sam imao snimanje scene i trebao sam biti vrlo emotivan, a onda, doslovno kad su snimili moj krupni plan, dobio sam poziv. Jedan od mojih najboljih prijatelja upravo je bio upucan u glavu i emocije koje su se javile u tom trenutku. Tada sam shvatio kakav je to brutalan gubitak”, opisao je glumc traumatični događaj koji veže uz to snimanje.

Inače, Leto je za ulogu smršavio 13 kilograma, a kako bi mogao ući u lik ovisnika o heroinu proveo je neko vrijeme živeći na njujorškim ulicama.









”Učinio sam sve što sam mislio da mogu učiniti kako bih ulozi donio više autentičnosti, više iskrenosti. Tako sam proveo vrijeme sa skupinom ljudi u East Villageu, od kojih mnogi više nisu živi – izgubili su svoje bitke s ovisnošću. Bili su mi velika podrška i pomoć te velikodušni sa svojim vremenom i iskustvima, a bilo je i noći koje sam proveo kao beskućnik”, rekao je glumac za Vulture 2020. godine.

Podsjećamo, Jared posljednjih par godina na otoku Obnjanu kod Šibenika organizira festivala Mars Island. Svi sudionici festivala morali su nositi bijelu odjeću, a Jared je svojim imidžom podsjetio na Isusa Krista, zbog čega su fotografije s festivala izazvale podsmjehe diljem svijeta.

Mnogi su komentirali kako im festival doima poput okupljanja nekakvog kulta, što je i sam Leto prigrlio kao šalu te je uz objavljene fotografije napisao: “Da, ovo je kult.“