‘JA SAM JEDNA ZAFRKANA ŽENSKA…’ Severina otkrila koja ju njezina pjesma najbolje predstavlja, ovo nismo očekivali!

Autor: Š. P.

Knjiga ’73 priče o albumima – žene u glazbi, stihu i interpretaciji’ autora Zlatka Turkalja Turkija sadrži dosad nepoznate informacije i priznanja najpoznatijih protagonistica domaće glazbene scene. Popularni Turki je, naime, kao dugogodišnji glazbeni novinar intervjuirao najveće hrvatske dive i u knjizi sažeo najzanimljivije priče.

Jedna od sugovornica u knjizi je i Severina, koja je Turkiju otkrila pjesmu za koju misli da je najbolje predstavlja.

“Kad bi se nekome tko ne zna za tvoj rad trebala glazbeno predstaviti, i to pjesmom od tri minute, koju pjesmu bi odabrala? Za koju možeš reći – to sam ja, to je Severina”, upitao ju je Turki.

“Stav se ne može iščitati iz mojih ljubavnih pjesama. Hmmm, zapravo može samo da sam jedna zafrkana ženska. To bi recimo bila pjesma Virujen u te, možda me tako ljudi doživljavaju”, odgovorila je Severina.

Zanimljivo, nije odabrala neku od pjesama koje je sama napisala (“Mili moj, “Pogled ispod obrva”, “Ostavljena”…), već megahit kojeg su za nju napisali Đorđe Novković (glazba) i Ante Muštra Tulija (tekst). Pjesma je objavljena na albumu “Pogled ispod obrva”, a po njoj je Severina nazvala i tadašnju veliku turneju “Virujen u te Live”.

TEKST PJESME ‘VIRUJEN U TE’

Nima dana, nima ure

Da mi nisi cvit i pitar

Puna mi je duša bure

Jer ti si mi val i vitar

Nemoj nikad poć bez mene

Ni u crkvu Boga molit

Pusti vitar da okrene

Jedna će me suza slomit

Virujen u te, s tobom živin lipo

Sve dok me bude volit ću te slipo

Virujen u te, ispovidan grije

I kad me varaš s tobom lipo mi je









Znaš da mi je bila boja

U dnu srca kao znamen

Samo s tobom želin dite

Te ljubavi vični plamen