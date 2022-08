‘JA SAM I DALJE U TINEJDŽERSKOM PERIODU’ Massimo Savić otkrio tajnu svog mladenačkog izgleda: ‘Nastojim se sačuvati dok su neki mlađi od mene kao dede’

Autor: Dnevno.hr/T. P.

Glazbenik Massimo Savić nastupao je na Beer festu u Srbiji gdje je u intervjuu priznao da se i dalje osjeća kao mladić te da mu je zdravstveno stanje zadovoljavajuće.

‘Ja sam i dalje u tinejdžerskom periodu i dalje idem na ovakve koncerte, to je to samo vrijeme prolazi. Nastojao sam se sačuvati. Ako je život slalom, pa imate one zastavice, koje prolazite, ja ni na jednoj nisam ostavio na jednoj jetru, na drugoj slezenu, ovdje pluća…

Nekako sam stigao dolje, a da se nisam nešto puno oštetio. Bio sam nedavno kod liječnika i oni su bili začuđeni mojim zdravstvenim stanjem, što je jedna lijepa vijest’, izjavio je za Blic.rs





Massimo je otkrio da je tajna njegova uspjeha želja za napretkom pa je dodao da ga neugodno iznenađuju ljudi koji zaostaju za svojim vremenom.

‘Ima ljudi koji su zaostali u osamdesetima i mentalno i kako hoćete. Znam sresti ljude koji imaju 10 godina manje od mene, a izgledaju kao moj deda. Tajna je u učenju, jer ako je čaša puna nemaš je sa čim napuniti. Moraš upozoravati sebe da si mali i da moraš naučiti nešto novo’, ispričao je.