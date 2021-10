‘JA SAM ČETNIK, POLUDIO SAM KAD SAM TO VIDIO!’ Potreseni otac srpske misice koja je pokazala simbol Kosova: ‘Mi smo jedna normalna srpska obitelj’

Autor: Š. P.

U Srbiji se ne stišava skandal kojeg je jednom fotografijom izazvala Valentina Petrović, srpska predstavnica na izboru za Miss International 2021. koji se održava u Egiptu.

Nakon što je Valentina na jednoj fotografiji, pozirajući s misicama Albanije, Kosova i Crne Gore pokazala dvoglavog orla, simbol Kosova, medijsku buku pokušao je stišati njezin otac Aleksandar Petrović. Za Kurir je, naime, istaknuo da ona dolazi iz četničke obitelji te da je njezin potez bio nepromišljen, ali i bezazlen.

“Ja sam četnik, poludio sam kad sam vidio da veliča Veliku Albaniju”, rekao je novinarima potreseni otac.

“Ona dijete pojma nema, nesvjesno je to učinila, nije razmišljala, to je sad jedna katastrofa. Moja Valentina je vrlo srpski nastrojena, kad moram ovako da kažem, a moram da biste je razumjeli. Dakle, mi slavimo slavu Svetog Nikolu, to je naša tradicija, vodicu svetimo u kući, tata joj ima stotinu fotografija ispod četničke zastave, znači, mi smo jedna normalna srpska obitelj”, rekao je Petrović za Kurir.

“Valentina me nazvala, plačući na telefon, govoreći mi: ‘Tata, šta sam učinila’, a ja sam joj rekao: ‘Sine, učinila si nešto što nije trebalo’. Ja sam prvi poludio kad sam vidio, ja sam bio u ratu, ako je itko za ovu zemlju dao, ja sam. Ovo je katastrofa po dijete, ja sad moram nju psihički srediti”, rekao je otac misice Valetnine.

“Ovo je potpuno jedan bezazlen slučaj, ona je rođena u srpskoj porodici, čačanskoj, završila je osnovnu školu i gimnaziju u Čačku, zar treba djecu da opterećujemo u ova vremena takvim stvarima. To je sve bezazleno, to su sve djevojke u pitanju, nema razloga da se tu svoja zemlja dovodi u pitanje, naopako stvarno”, zaključio je potreseni otac.







