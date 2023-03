‘JA NISAM ZA CAJKE’ Tereza Kesovija prokomentirala nove trendove: ‘Sve slično izgledaju, sve su plastične i umjetne’

Autor: Dnevno.hr / F.Š.

Glazbenica Tereza Kesovija (84) gostovala je u emisiji RTL Direkt u kojemu je, između ostalog, govorila i o temi zabrane turbo folka u Puli koja je posljednjih tjedana uzurpirala javnost.

“Malo mi je to postalo kao uniforma. Sve slično izgledaju, sve su pomalo plastične i umjetne. Tekstovi nisu duboki, ne govore puno i vrlo plitko govore o životu. Priča se puno o zabranama. Ja nisam za cajke, nisam sigurno, ali svačiji rad poštujem. Može izazvati uzbuđenje kod nekoga, možda ga negdje ubode u osjećaje. Ja nisam za zabranu. Zabrana nikad nije dobra. Ona izaziva revolt” poručila je Tereza.

Podsjetimo, gradonačelnik Pule Filip Zoričić zabranio je održavanje koncerta Duška Kuliša, Dragana Kojića, Ane Bekute i Zorane Mićanović koji se trebao održati u pulskom Domu sportova 25. ožujka. Tere se s tim ne slaže, no na iznenađenje nekih, svakako podupire neke nove glazbene žanrove poput trapa, a prokomentirala je i pjesmu ‘S.O.S.’ izvođača Jale Brata i Bube Corellija.





“Nije loše. To je orijent po meni. Puno orijenta ima. Nemam ništa kontra, dapače. Mislim da je dobro, treba koristiti glazbu svih naroda. Orijent je specifičan, po jednom je prepoznatljiv i to je to. Neka su malo zagrabili tamo” rekla je Tereza.

Osvrnula se i na LET 3 koji uskoro putuje na Eurosong u Liverpool i njihovu pjesmu ‘Mamu ŠČ!’.

“Vjerojatno ima puno ljudi koji ih vole, ali ima i onih koji ih ne razumiju. Ja smatram da svaka njihova tvorevina koju su dosad napravili ima jednu poruku. ‘ŠČ!’ ima jednu poruku. To je nešto kontra rata, kontra sukoba. Mislim da bez obzira na njihov plasman, oni su dovoljno uzdrmali javnost koja s nestrpljenjem očekuje što će biti” zaključila je Tereza.