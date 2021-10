‘JA, MALI SRBIN U HRVATSKOJ PROTIV VELIKE SEVERINE U SPLITU’ Ovako Milan Popović vidi svoju bitku za skrbništvo nad sinom!

Autor: Š. P.

Iako je u 50-minutnom intervjuu demantirao Severinine tvrdnje o svemu i svačemu, okosnica gostovanja Milana Popovića u jutarnjem programu sprskog Happy TV-a bili su detalji njihove gorke borbe za skrbništvo nad devetogodišnjim sinom.

Za početak, Popović je demantirao samu riječ borba: “Vi novinari to zovete borba, ja to zovem proces da se djetetu omogući da bude normalna i zdrava ličnost kad odraste”.

“Da Severina nije javna ličnost, ovo bi bilo davno završeno. Dijete bi živjelo sa mnom, viđalo bi majku.”

Podsjetimo, Severina je bolne detalje iznijela u intervjuu sredinom rujna, a Popović je iskoristio svoje televizijsko gostovanje da demantira brojne detalje iz njezina izlaganja te uzvrati jednako bombastičnim optužbama.

1) ‘Nije vodila dijete u školu’

“Osnovni razlog zašto je njoj smanjena količina vremena je zato što prije te presude 46 dana nije vodila dijete u školu. 46 dana nije vodila dijete u školu, nema opravdanja. Dijete je trebalo ponavljati razred, polagati državni ispit, sreća u nesreći, bila je korona, bili smo u izolaciji tako da smo on i ja radili jedan na jedan.”

“Ta presuda nije bila Severini kazna da je Srverini oduzeto dijete nego jednostavno Centar i sud koji su tu da zaštite interes djeteta su odlučili da je najbolje da živi sa mnom zato što sam ga vodio u školu, brinuo za njegove i primarne i sekudnarne potrebe.”

2) Mali Srbin protiv velike Hrvatice

“Kad Severina digne prst, cijeli Split pjeva, između ostalog, vjerojatno je pjevao i splitski sud. On je mimo svih mišljenja i centra i posebne skrbnice i škole i presude zagrebačkog suda donio odluku koja nema veze ni sa čim. Split je morao biti izuzet, poanta je da se osigura pravedno suđenje.”

“Ja, mali Srbin u Hrvatskoj protiv velike Severine u Splitu, njezinom gradu, ti suci da su dali dijete Srbinu u Splitu, mislim da bih ih okačili naglavačke na Marjanu.”









3) Blaženi Igor

“Ja tvrdim da je ona zanemarivala dijete, nije provodila vrijeme s djetetom, nije ga vodila u školu, nije radila s njim, nije brinula o njemu. Igor je, recimo, dok je bio Severinin partner, on je više vodio računa, Aleksandar ga je volio, pita još uvijek – mogu li nekad vidjeti Igora, kad će Igor doći…”

“Ja sam našao dokaze i dokazao da se Severina nije bavila djetetom, da je to priča u medijima da je ona brižna majka.”

4) Koliko je zapravo sporova?

“Ne postoji 70 sporova, postoje možda 3 ili 4 spora… Žalio sam se premijeru na postupanje Centra posebnog skrbništva, žalio sam se pravobrniteljici za djecu, medijima sam pisao, tražio da povuku slike djeteta, ona je sva ta moja pisma uračunala u tih 70 procesa.”

“Dopuna tužbi gdje tražim da se zabrani iznošenje u javnost detalja našeg zajedničkog života i života s djetetom, mislim da je to legitimno, Severina ne shvaća da će naše dijete čitati da mu je tata monstrum jer je to mama rekla. Je li ta majka stvarno kompetentna, svjesno objavljuje stvari koje će on jednog dana čitati? Ja tražim da se moje dijete zaštiti. Blokirao sam mu sve portale.”









5) On i dalje ne zna što Seve želi

“2014. smo išli u Hrvatsku udrugu za mirenje, ja sam rekao htio ravnopravno sudjelovati u odgoju i spreman sam da maskimalno uzdržavam majku da ona ne mora raditi i da se može posvetiti djetetu. Pitali su Severinu što ona želi, ona je zamolila da izađem, ja sam izašao, kad sam se vratio, rekli su mi da ona mora razmisliti pa će mi javiti što želi.”

“Poslije dva mjeseca njezina nedolaženja na te seanse bilo je zaključeno da se mirenje prekida zbog njenog nedolaženja. Nikad nisam ni saznao što ona želi do sad.”

