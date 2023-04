‘JA JEDNOSTAVNO MORAM RADITI ŠTO IMAM U DUŠI’ Rokerova ispovijest: ‘Bio sam zbunjen i ošamućen kad sam imao 20 godina’

Autor: Dnevno.hr/ F.P.

Legendarni hrvatski glazbenik Goran Bare povodom nadolazeće turneje sa bendom Majke gostovao je u emisiji Top Radija. U razgovoru sa Barbarom Kolar otkrio je nekoliko stvari – da ima listu od 2960 pjesama koje sluša preko kompjutera, voli narodnu glazbu, te zašto se počeo baviti muzikom.

“Vidio sam kako moji roditelji žive,” govori. “Rekao sam – zar je ovo život? (…) Svaka čast ljudima koji kopaju tunele, ali ako sam već došao na ovaj svijet bez da me itko išta pitao, onda ću po svom,” izjavio je.

Veseli ga prvi koncert skorašnje turneje: “Najljepši mi je trenutak života kada sam na bini, ne znam zašto… još od malih nogu.” Proces stvaranja pjesama Bare uspoređuje sa kazališnim predstavama, govoreći kako se uživo to razlikuje od stvaranja muzike u studiju. Osim početka turneje u Karlovcu, sa bendom će održati koncerte i u Splitu i Osijeku.





Usprkos tolikoj javnoj prisutnosti, ovaj glazbenik nije imun na svakodnevne događaje u svijetu. “Počeo sam pratiti vijesti, ali to me toliko baci u depresiju da sam prestao gledati dnevnike. Ne mogu to gledati,” kaže. Dotaknuo se i budućnosti rock glazbe, te smatra da je taj žanr poput jazza u 80-ima – “jedna provaljena spika koja je već dosadna ljudima.”

Imao je i par riječi za one koji se tek upoznaju sa njegovim materijalom, pa tako kaže da sve ovisi o godinama. “Ja sam to radio kako su mi godine nalagale. Kako je išlo vrijeme, tako je sve bilo lakše. (…) Imam 58 godina i ne mogu sada pjevati ‘Zbunjen i ošamućen’.”

Također se prisjetio dana kada ga je obožavateljica srela na benzinskoj pumpi te se htjela slikati s njim. “Mislim, kao da ima zeca, a ne Gorana Bare. Imam ga, ajde da se slikamo. Rekao sam joj – gospođo, možete li pustiti moju ruku da ja idem lagano?” Nekoliko puta je rekao da će možda napisati i autobiografiju: “Živim takvim životom da ne znam hoću li doživjeti sutra ili preksutra. Ako bude zdravlja i veselja, napisat ću je.”