‘JA BIH JAKO DA ME DIRAŠ’ Marko Ciboci izazvao Franku, ona mu odbrusila: ‘Nauči me Marko, nauči me!’

Autor: Dnevno.hr / F.Š.

Iza nas je osma emisija ‘Plesa sa zvijezdama‘, a kako kandidata iz tjedna u tjedan ima sve manje, tako je i natjecanje svake nedjelje sve napetije. Šest je plesnih parova ostalo u showu, a u novoj epizodi prvo smo gledali njihove atraktivne individualne nastupe, a onda i zajednički plesni maraton.

Voditeljica Tamara Loos zablistala je u haljini boje pudera s raskošnim volanima od tila i s izrezom kroz koji je izbacila jednu nogu. Kao i uvijek, za njezin styling bio je zadužen stilist Marko Grubnić koji na Instagramu objavio njihovu zajedničku fotografiju. ”Tamara je moderna Pepueljuga” napisao je Marko ispod fotografije.



Od plesačkih parova posebno su se istaknuli Tara Thaller i Mateo Cvenić. ”Potpuno sam zaboravila da nisi profesionalna plesačica, sad si napokon u sebi, vladaš svojim tijelom, to je svrha plesa”, rekla je Larisa Tari.

Član žirija Marko Ciboci zabavio je gledatelje svojim šalama i neočekivanim potezom nakon nastupa Maje Drobnjaković i Marka Mrkića, koji su plesali rumbu.

”Ja ću ovom prilikom izazvati svoju partnericu s desne strane na malu demonstraciju kako se u paru moramo odnositi prema partneru”, zamolio je Marko kolegicu iz žirija Franku Batelić. “Nauči me Marko, nauči me“, kazala je Franka.









“Franka me danas nije dirala još. Ne znam šta ću. Ali ja bih jako da me diraš”, kazao je i privukao Franku koja je prasnula u smijeh. “Evo, otprilike je to to”, zaključio je Ciboci, a publika mu je glasno zapljeskala.

Show su napustili Ana Zaninović i Mario Ožbolt. ”Hvala svima, ja sam stekla prijatelja za život!” poručila je Ana na kraju emisije.