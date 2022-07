‘IZNENADIO ME INTERES!’ HRT-ova voditeljica nakon 36 godina u eteru dobila svojih ‘pet minuta slave’

Autor: Dnevno.hr/Š. P.

Sudeći po medijskim napisima posljednjih dana, svečano otvorenje Pelješkog mosta iznjedrilo je novu zvijezdu, HRT-ovu urednicu i voditeljicu Nilu Miličić Vukosavić koja je s Duškom Ćurlićem vodila višesatnu priredbu.

Iako je na HRT-u od 1986. godine, svojih nacionalnih ‘pet minuta slave’ dobila je tek nakon spektakularnog otvorenja u kojem je, složili su se komentatori na društvenim mrežama, plivala kao riba u vodi.

“Moram priznati da me je iznenadio interes i pozornost medija koji sam dobila. Doduše, nije da sam od jučer u javnom prostoru. Poznato mi je kako to funkcionira, o medijima sam studirala, a i u novinarstvu sam puno godina. Znam da kad se ovako pojaviš na nekom događaju, da jako često ovakvo nešto slijedi. Ali isto me je malo iznenadilo, moram priznati”, rekla je Nila za Slobodnu Dalmaciju.





“Bilo je dojmljivo u svakom pogledu, od samog pogleda na čarobni most do svijesti da sudjelujem u takvom povijesnom trenutku za Hrvatsku i naš jug. To je stvarno bila čast za mene i osjetila sam uzbuđenje kako se rijetko iskusi”, priznala je voditeljica te dodala da je radio njezina prva ljubav, a televizija tek povremeni izlet.

Inače, Nila je 23 godine u braku sa suprugom Sebastijanom, a zajedno i rade. “Suprug i ja radimo zajedno na Radio Dubrovniku i stjecajem okolnosti zadnje tri godine sam mu, nažalost, šefica. Međutim, on je jedan mudar muškarac i zna kada reći da draga”, otkriva HRT-ova voditeljica.