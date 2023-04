‘IZNENAĐENJE!’ Naša najpoznatija plus size manekenka je trudna: ‘Jedno od mojih najvećih životnih postignuća’

Autor: Dnevno.hr / F.Š.

Naša najpoznatija plus size manekenka, Lucija Lugomer, je trudna. Sretnu vijest objavila je na svom Instagram profilu uz niz fotografija na kojima s trudničkim trbuhom pozira sa suprugom Danijelom Grlićem i njihovim trogodišnjim sinčićem Leonom.

“Iznenađenje“, napisala je uz objavu, a njezini pratitelji čestitali su joj na sretnoj vijesti.



Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli LUCIJA LUGOMER (@lucija_lugomer_official)

Podsjetimo, plus size manekenka već je majka sinčića Leona kojeg je rodila u veljači 2020. godine. Prošle godine se natjecala u showu ‘Ples sa zvijezdama‘, a nerijetko progovara o važnost prihvaćanja i voljenja samog sebe.

“Cijelo djetinjstvo i rane tinejdžerske godine zadirkivali su me zbog težine, moji vršnjaci i ljudi s ulice svaki dan su me zvali ‘tenk’ ili ‘debelo(guza)’ i sve moguće varijacije tog nadimka. Kada smo na biologiji učili o ljudskom tijelu to je za mene bila noćna mora jer kada bi profesor spomenuo ‘masne stanice’ dečki iz razreda bi se cerekali i vikali moje ime.

Mršavost je bila krucijalna među ženama u mojoj obitelji te sam od djetinjstva bila na dijetama zajedno s njima, izgladnjena, i učili su me da se hrana povezuje s tugom, slavljem i srećom i da bih se trebala sramiti svoga tijela, nositi samo široku crnu odjeću ako nisam broj 34 ili 36, i da nisam vrijedna vlastite ili tuđe ljubavi.









To što sam nakon godina maltretiranja prestala pridavati važnost očekivanjima drugih ljudi, pokrenula se, odbila estetsku savršenost i prihvatila svoje tijelo, posvetila se vlastitom zdravlju, miru i ravnoteži jedno je od mojih najvećih životnih postignuća do sada”, napisala je svojedobno Lucija.