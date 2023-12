Iznajmio stan pa ostao zatečen onime što je pronašao u kauču nakon večere: To je bio tek početak

Ian Timbrel (41) boravio je poslovno u Aberystwythu, u Walesu, te je unajmio stan putem Airbnba, no doživio je iznimno neugodno iznenađenje. Nakon što je otišao na večeru i vratio se, primijetio je da je mjesto puno muha, a zatim je otkrio i web kameru u sobi dok je prskao sprej protiv insekata.

Iako nije namjeravao činiti ništa neprikladno, osjećao se nelagodno i odlučio je napustiti stan. O tome je obavijestio Airbnb putem e-maila i dobio povrat novca zbog problema s muhama, ali tvrdi da nije dobio objašnjenje o kameri.

Didn’t think my AirBNB could get any worse but here you go. Secret cameras and flies!

Didn’t think I’d be hunting for somewhere else to stay at 8pm but this place is infested.

The joys of travel https://t.co/yFj0Q7sFMP pic.twitter.com/bRT0px1s8a

— Ian Timbrell (@ITimbrell) November 16, 2023