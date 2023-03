‘IZMEĐU NAS SU FRCALE ISKRE, DANAS OSTAJU SJEĆANJA’: Jadranka Kosor posebno emotivna zbog susreta u Azerbajdžanu

Bivša premijerka Jadranka Kosor zadnjih desetak dana ima poprilično gust raspored, no nikad toliko gust da ne objavi nešto iz svoje svakodnevice na Twitteru.

Prije nekoliko dana, tijekom boravka na X Global Baku Forum u Azerbajdžanu pod nazivom Današnji svijet: izazovi i nade, Kosor se susrela s Vukom Jeremićem, bivšim srbijanskim ministrom vanjskih poslova.

“Snažno smo se “fajtali” u vrijeme mandata. Frcale su iskre. Danas sjećanja i ugodan razgovor o budućnosti”, komentirala je Kosor uz fotografiju.

Da je i na ovom putovanju pronašla vremena za odmor, pokazala je u nekoliko fotografija. Uz jedan opušteni selfie, objavila je i fotografije na kojima je pozirala s bivšom premijerkom Senegala, Aminatom Toure.

With Aminata Toure, former Prime Minister of Senegal. ⁦@NizamiGanjaviIC⁩ pic.twitter.com/Wsb3r3Ysei

— Jadranka Kosor (@_Jadranka_Kosor) March 12, 2023