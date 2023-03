‘IZLETJELE SU JOJ SAFALADE NA BOKOVIMA’ Društvene mreže bruje o bizarnom detalju na haljini Franke Batelić: ‘Ja još ne kužim što joj to kipi’

Autor: Klara Veleslavić

Sinoć je krenula nova sezona “Plesa sa zvijezdama”, a početak popularnog natjecateljskog showa jedva su dočekali i gledatelji i natjecatelji, kako zvijezde, tako već poznati plesači, njihovi mentori.

Nova sezona donijela je promjene u voditeljskom paru, pa se od sinoć Igoru Mešinu pridružila Tamara Loos, radijska i televizijska voditeljica. Postava četveročlanog žirija ostala je ista, a posebnu pažnju privukla je Franka Batelić. Točnije, jedan detalj koji je gledatelje prilično zbunio.

Naime, u nekoliko navrata, kada je pjevačica bila u krupnom kadru, gledatelji su mogli uočiti čudan prizor na njezinim bokovima. U nekim je trenucima izgledalo kao da se haljina rašila na određenim mjestima.





“Meni je taj korzet izgledao kao kornet od sladoleda kojem je odrezan špic. Čestitke Franko, trebalo je sjediti 3 sata u tom oklopu, žena je vitka, ali su joj izletjele safalade na boku. To je haljina za obući, slikati se i skinuti”, “Stalno smo gledali kakve su to izbočine na njoj, nešto ne štima”, “Ja još ne kužim što joj to kipi”, “Ima toliko lijepih haljina… Zašto se utegnuti u neku iz koje bokovi iskaču? Ili je bitno da 4 mjeseca nakon poroda izgleda top pa onda hajmo u haljinu u kojoj ću i tako izgledat pa na kraju ispadne neukusno…”, različito su gledatelji komentirali ovu situaciju s haljinom.

Tek nakon emisije, kada su osvanule fotografije na Instagramu, bilo je jasnije o čemu se radi.

Naime, Frankina haljina se nije poderala, već je upravo takva bila kreacija koju je dizajnirao Zanov, jedan od najpoznatijih makedonskih dizajnera, kojega nazivaju makedonskim Muglerom.