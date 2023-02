IZGUBIO NEVINOST KAO PRINC HARRY: Zdravko Čolić dao se ‘čobanici na livadi’, jedna ga je posebno ‘palila’: ‘Nešto stvarno divno i nezaboravno’

Autor: Dnevno.hr

Pjevač Zdravko Čolić još uvijek slovi za jednog od najvećih zavodnika s ovih prostora. No, iako je svoju intimnu vješto skrivao od očiju javnosti, jedno je ispovijesti otkrio detalje prvog seksualnog iskustva, ženama koje su ga uzbuđivale, ali i onima koje su ga ‘napale’.

Čola je za Hercegovina.info otkrio kako je nevinost izgubio s jednom Hercegovkom na livadi, a otkrio ga je koja ga je snažno privukla, slikovito opisujući njenu figuru.

“Nisam ja džabe Bosanac!”

“Prvi seks sam doživio s jednom čobanicom na livadi. Nisam ja džabe Bosanac! Okolo je bio neki kamenjar, u blizini riječica, čista idila. Tim seoskim djevojkama koje su čuvale ovce, kao dijete iz grada bio sam jako simpatičan. Meni je i prije toga seksualnost visila u zraku. Kraj Mostara postoji mjesto Potoci, gdje su me više puta ‘napale’ starije djevojke”, ispričao je Zdravko za medije iz Mostara.





“Velike ‘sike’ i mala guza”

“Jedna od njih, s velikim ‘sikama’ i malom guzom, dosta mi se svidjela. To je bilo nešto stvarno divno i nezaboravno, ali nikako nije došlo do kontakta, ne znam zbog čega, je li što sam otišao dva dana ranije, pa nije uspjela me obraditi kako valja, ili je nešto drugo bilo u pitanju, ali tu se na kraju ništa nije dogodilo. Morao sam pričekati čobansku varijantu koja je za mene potpuno normalna i uzbudljiva kao i pastirski rok”, završio je svoju intimnu priču Zdravko Čolić.

Čolić je time otkrio da je nevinost izgubio na sličan način kao princ Harry. Podsjetimo, princ Harry je u memoarima otkrio kako je izgubio nevinost sa ”starijom ženom” koja je “mnogo voljela konje”, a prema njemu se ponašala “kao prema mladom pastuhu”. Naime, Čola je ljubav vodio na livadi, a Harry na polju iza puba.

Prema pisanju Daily Maila riječ je o Sashi Walpole, 40-godišnjakinji koja tvrdi da je imala strastveni petominutni seks s princem Harryjem

Njezine fotografije možete pogledati OVDJE.

”Počeo me ljubiti. Bilo je strastveno, intenzivno. Oboje smo znali. Od poljupca smo vrlo brzo završili na podu. Bilo je vatreno. On za mene nije bio princ Harry, on je bio moj prijatelj i situacija je malo izmakla kontroli. Nismo to planirali napraviti, ali bilo je brzo, divlje i uzbudljivo. Oboje smo bili pijani. To se ne bi dogodilo da nismo”, rekla je Sasha, sretno udana majka dvoje djece.

Nakon tog susreta strastveni ljubavnici kasnije više nisu razgovarali, vidjeli se ni razmijenili poruke.