‘IZGUBILI SMO LEGENDU’ Preminuo popularni glumac, obitelj se oprašta: ‘Teško je riječima opisati koliko je bio briljantan’

Autor: Dnevno.hr / F.Š.

Popularni američki glumac Michael Lerner preminuo je u subotu u 82. godini, a vijest o njegovoj smrti podijelila je njegova nećakinja Sam Lerner u nedjelju na društvenim mrežama. Uzrok smrti još uvijek nije poznat.

“Sinoć smo izgubili legendu. Teško je riječima opisati koliko je moj ujak Michael bio briljantan i koliko je utjecaja imao na mene. Njegove priče su me uvijek inspirirale i natjerale da se zaljubim u glumu”, napisala je Sam u objavi.



Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Sam Lerner (@samlerner)

Lernerova glumačka karijera trajala je desetljećima. Pamtimo ga po brojnim ulogama u serijama i nastupima u televizijskim emisijama poput The Doris Day Show, The Bob Newhart Show i M*A*S*H. Njegov prvi film bio je Alex u zemlji čudesa, u kojem je glumio uz Donalda Sutherlanda i Ellen Burstyn. Lerner se nastavio pojavljivati ​​u filmovima kao što su The Ski Bum, The Candidate i Outlaw Blues.

Zanimljivo je i da je prošli tjedan preminula njegova kolegica iz serije ‘M*A*S*H’, Judy Farrell, u 85. godini života. Vijest je potvrdio njezin sin Michael, a popularne glumice prisjetila se kolegica iz serije, Loretta Swit, koja je glumila bojnicu Margaret.









“Judy je bila najljepša žena, iznutra i izvana. Odrasle smo zajedno. Bila je obitelj. Ovo je bio bolan gubitak, ali uvijek ćemo imati lijepa sjećanja na nju. Počivala u miru, sestro Able”, rekla je za Fox News Digital.