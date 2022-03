‘IZGUBILA SAM SVAKU NADU’ Anja Šovagović Despot već dvije godine nije ušla u svoj zagrebački stan koji je uništen u potresu

Autor: Dnevno.hr/T. P.

Glumica Anja Šovagović Despot je sa suprugom Draganom i njihovo dvoje djece, zbog potresa koji se desio u ožujku 2020., morala iseliti iz svog zagrebačkog stana u centru grada. Glumica je u intervjuu otkrila da je izgubila svu nadu da će se vratiti u svoj dom.

‘Izgubila sam svaku nadu, znam da to nije kršćanski, ali s obzirom na ekipu koja u dvije godine nije napravila ništa, a političari su tu da služe narodu, a ne narod političarima, ništa drugo niti ne mogu reći. Sve ovo traje jednostavno predugo, bez konkretnog pomaka.

Mi sami to ne možemo obnoviti. Kada uđete u moj haustor, sve je isto kao prije dvije godine. Govore kako bi trebalo slušati struku, a ja se pitam koja je to struka? Mi stanari smo napravili projekt, čak smo obnovili i jedan zid, a za to još uvijek čekamo povrat novca, kako bi mogli krenuti dalje obnavljati. Neki ljudi su ostali tamo živjeti, ali naš četvrti kat je potpuno iselio. Naša cijela zgrada treba konstrukcijsku obnovu’, izjavila je Anja Šovagović Despot za RTL.

Anja je s obitelji preselila u grad Supetar na otoku Braču gdje su u ‘otočnoj izolaciji’ živjeli do jeseni prošle godine. Potom su se uselili u potkrovlje stana njezine majke gdje radovi na uređenju još uvijek traju.

‘Za mene je to sve bio velik stres jer sam osim stana ostala i bez matičnog kazališta Gavella. Ne mogu vjerovati da jedino dramsko kazalište već dvije godine ne radi. Posljednju predstavu koju sam tamo odigrala bila je 19. ožujka 2020. godine. Radovi, koliko sam ja upućena, idu puževim korakom, a mi na svoju scenu nismo stupili toliko dugo, gostujemo kod drugih’, rekla je.

Glumica svoje slobodno vrijeme provodi u masliniku na otoku Braču, daleko od televizije i crnih vijesti. Na kraju intervjua otkrila je da se nada da će se njezina situacija što prije popraviti kako bi se vratila svom normalnom životu.