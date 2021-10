‘IZGLEDA KAO VJEVERICA’ Estetski kirurzi kritizirali izgled natečenog lica Toma Cruisea, komentirali i razlog ove neobične transformacije

Glumac Tom Cruise šokirao je javnost pojavljivanjem na utakmici u San Franciscu, gdje su mnogi uočili da glumac uopće ne nalikuje na sebe. Neki su čak pomislili da je riječ o dvojniku.

Korisnici Twittera počeli su dijeliti fotografije njegova lice pitavši se što mu se dogodilo, a sad su se o njegovom neobičnom izgledu oglasili stručnjaci.

Estetska kirurginja slavnih Nyla Raya, na čijem su stolu bile mnoge zvijezde, tvrdi da je Tom pretjerao s estetskim tretmanima.

“Čini se da je Tom pretjerao s injekcijama protiv bora i filerima, što je zapravo negativno utjecalo na njegov izgled. Bez pažljivog razmatranja strukture lice pacijenta rezultat zahvata može biti iskrivljen i neprirodan izgled lica”, rekla je za Daily Mail.

Tom Cruise is in attendance at @SFGiants game tonight. It is Fleet Week in San Francisco #ResilientSF #Postseason pic.twitter.com/uRGX98xv6X

— Chris Alvarez (@CAlvarezABC7) October 10, 2021