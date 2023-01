‘IZGLEDA KAO KLINAC!’ Jedan mladoženja se rasplakao, drugi nezadovoljan izborom djevojke: Dobro poznata kuma sve isprovocirala

Autor: Dnevno.hr/K. V.

Sinoć je na RTL-u počela treća sezona RTL-ovog showa, sociološkog eksperimenta “Brak na prvu”. Četrnaestero potpunih neznanaca eksperti su spojili u sedam parova, čiji odnos započinje vjenčanjem. Iako vjenčanje ne podrazumijeva formalno-pravni brak, psihološka je težina braka prisutna.

Andrea Kukolj i Marko Bogdan prvi su par, a smatraju da bi ih mogla povezati njihova ambicioznost. Vjenčanje se održalo u Nacionalnom parku Paklenica. “Baš sam uzbuđen. Inače sam osoba koja nije bila uvijek za rješenje da je brak potreban, puno mi je bitnije da su međuljudski odnosi usuglašeni. Ovo je najluđa stvar koju sam napravio u životu”, priznao je Marko.

“Obući vjenčanicu je prekrasan osjećaj. Voljela bih da me pred oltarom dočeka osoba koja će u meni izazvati potrebu i želju da ga iz dana u dan sve više upoznam’’, poručila je Andrea. Uzbuđeni Marko prvi je stigao pred matičara te uzvanike, a oči su mu zablistale čim je ugledao Andreu. Prvi dojmovi bili su obostrani.





Idući par bili su Dario Crnković te Petra Meštrić. Dok je uzbuđena Petra oblačila svoju vjenčanicu, Dario se nadao da će se pri susretu dogoditi nešto posebno, neki pogled, osmijeh ili bilo što zanimljivo.

“Prvo sam pomislila da ima 18 godina, baš izgleda kao klinac”, dala je svoj sud Petrina kuma, pjevačica i reality zvijezda Olivera Matijević. Oduševljen nije bio ni Dario: “Cura je lijepa na svoj način, ali izgledom nije za mene. Izgleda mi dosta neprirodno, ako to smijem reći”, prokomentirao je Petru.

Ceremonija je ipak započela, a Darijev zavjet ostavio je Petru u šoku. “Ono u čemu sam jako dobar i što ti mogu ponuditi je jedan ‘Sex on the beach’ pa poslije toga jedan lagani ‘Orgazam’…što se koktela tiče”, pokušao je biti duhovit barmen i koktel-majstor Dario, no nije mu uspjelo.

“Da je meni neki dečko pročitao takve zavjete, okrenula bih se iste sekunde i otišla”, poručila je kuma.

No, ni Dario nije bio presretan ni mladenkom, ni kumom: “Kuma mi se čini vrlo zanimljiva osoba, pomalo simpatična i nije mi se baš jako dopao njezin smisao za humor. Možda joj to fali… I malo inteligencije, eventualno. Nisam mogao osjetiti neku konekciju s Petrom, sva je nešto bila ‘fejk’’’.

Na drugom mjestu za to vrijeme Andrea i Marko su uživali u društvu. ‘’Bio sam i na kraju svijeta, ali nisam imao nikakvu osobu pored sebe u tom trenutku. Sad kad sam imao nju i taj zalazak, stvarno sam bio upotpunjen maksimalno… Kad imaš osobu s kojom možeš dijeliti sve,

stvarno počinjem razmišljati o tome da bih jednoga dana htio da sve ovo što je sad eksperiment stvarno bude zapravo’’, kroz suze je priznao.