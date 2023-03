‘IZGLEDA KAO KARIKATURA, DEGUTANTNO’! U moru plastike, ove Hrvatice su rekle NE operacijama: ‘Ponosna sam na moj prirodan izgled među izobličenim licima’

Autor: Dnevno.hr F.Š.

Živimo u vremenu u kojem imperativ “savršenog” izgleda nikada nije bio više na snazi. Mnogi, upravo zbog toga, posežu za alatima plastične kirurgije. No donošenje jedne takve odluke zahtijeva pažljivo planiranje i razmatranje. Plastična kirurgija definitivno nije nešto što treba shvatiti olako. Naprotiv, važno je da su pacijenti što je moguće više informirani prije nego što se podvrgnu bilo kakvom zahvatu.

Na kraju dana, svatko sam bira kako želi izgledati; neki se vole potpomoći alatima plastične kirurgije, dok neki preferiraju prirodan izgled. Nekako se čini da su ovi drugi danas u manjini, pogotovo kada je riječ o osobama s javne scene.

No ipak, ima nekoliko poznatih Hrvatica koje “bježe” od noža i pokušavaju ostati dosljedne prirodnoj sebi. Jedna od njih svakako je i glumica Marijana Mikulić koja smatra da bi se trebali oduprijeti teroru ljepote i savršenog fizičkog izgleda.





„Moje tijelo možda ne izgleda savršeno, ali je jedino koje imam. Ako ništa drugo izrodilo je tri mala savršena Gremlina. Imam ja i neke svoje želje i potrebe, ono kako bih ja htjela izgledati, zato što se ja kao ja tako osjećam dobro. Ali prije svega mi je bitno da je to tijelo zdravo i zato se trudim držati ga u formi koliko ide, i hraniti se zdravo. Ali se neću izgladnjivati niti svaki dan provoditi u teretani da bih izgledala po nekim normama savršeno. Priznajem, ja sama sebi nisam savršena, ali se svaki dan trudim voljeti sebe točno takvom kakva jesam”, kazala je Marijana.

Nekadašnja pjevačica i tv voditeljica Vlatka Pokos redoviti je gost u medijima gdje često iznosi svoje mišljenje o razno raznim temama. Ništa drugačije nije ni kada je riječ o temi fizičkog izgleda i plastičnih operacija. Vlatka uvijek rado ističe svoju prirodnu ljepotu bez intervencija.

“Ponosna sam na moj prirodan izgled u moru neukusne plastike i ružnih, izobličenih lica koja se nameću kao uzori ljepote. Nikog ne osuđujem, samo nastojim mladim ženama dati i drugačiji primjer. Naslovi vrište “Vlatka sama za sebe kaže da je prekrasna”, sto je obična laž. Dakako da ću izgledati lijepo ukoliko se dobro i ugodno osjećam. Da, imam bore što je normalno za svaku ženu mojih godina. Moje bore su jedva vidljive, šarmantne i MOJE! Sve je to moje i u tome nema srama. Promoviram zdrav život, aktivnost, unutarnji rad na sebi i lijepo, prirodno starenje. Da, grozim se tih izoperiranih, ružnih lica ispunjenih filerima, umrtvljenih botoksom i lišenih bilo kakvih emocija i ljepote. Strašno je što je Madonna, ikona jednog vremena učinila od sebe; pretvorila se u otužnu karikaturu i izgubila dostojanstvo; izgleda groteskno i degutantno. Nažalost, neke naše pjevačice, “kraljice” i slične idu njenim stopama. Toliko od moje malenkosti; žene mogu biti prirodno lijepe i u zreloj dobi” zaključila je Vlatka.

Zagrepčanka Zvončica Vučković, poznatija kao Zvona, najstarija hrvatska manekenka, plijeni pozornost gdje god da se pojavi. No nije to samo zbog njezinih prepoznatljivih aduta, nego i zbog njezina vedrog duha i pozitivne energije. Nije pobornica estetskih zahvata, no nema ništa protiv malo “pofriškavanja”.

“Dobro podnosim bol, ali ideju o nekim operacijama ne. Strah me. Ne bih se voljela u to upustiti. Ima nekoliko ljudi s naše estrade koji su se tako drastično promijenili da ih nisam prepoznala kad sam ih vidjela. To ne bih voljela ni pod razno. U kampanji doktora Milojevića bila sam zaštitno lice. Pa sam dobila od njega, naravno, raznorazne tretmane, radiofrekvenciju, nanofrakciju, skidanje pjegica s ruku i lica. Uglavnom, to je samo nekakvo poboljšanje i osvježenje lica i izgleda. Rađen mi je ondu na trbuhu pa sam se prošle godine kupala u dvodijelnom kostimu. To su neke slatke stvari da se osjećaš bolje, ali ništa tako drastično” kazala je Zvončica.

“Ljepota može biti i ovo što mi gledamo izvana, ali u stvari je bitna ljepota duše i karizma i nešto što si tolike godine gradio i radio na sebi. Meni je lijepo kad vidim osobu koja zrači, koja ima nešto iza sebe, koja je pažljiva, koja razumije, koja ima empatiju, koja će vas gledati a da vas gleda, a ne da gleda u međuvremenu tri puta u telefon ili tko je ušao u prostoriju, tko vas sluša… Ima puno nekakvih pokazatelja koliko je netko smiren, samokritičan i lijep” dodala je.









Atributi Nives Celzijus Bogom su dani, a svoje slavne, prirodne obline uvijek je rado isticala. Iako je smatraju seks simbolom naše države, ona i ne razmišlja previše o tome. Naprotiv, na svojim društvenim mrežama često zna podijeliti opuštene fotografije u “kućnom izdanju” bez trunke šminke.

“Svi mi želimo biti lijepi! Zauzmemo pozu koju smatramo najboljom, ispravimo ramena, uvučemo trbuh i zamrznemo osmijeh. Nekad upali, nekada ne. Nekad uspijemo zatomiti nelagodu, nekad zamrznemo naš najljepši trenutak, učestalije najružniji. Taj najljepši zadržimo, s radošću podijelimo, najružniji izbrišemo iz svih memorija. Svi mi nosimo i ono najljepše i najružnije u sebi. Znate one trenutke kada tražimo nešto u telefonu i greškom upalimo kameru uprizorivši svoje najgore stanje – lice u nespremnoj pozi, s podbratkom iz nepoželjnog kuta, dlačicama koje znatiželjno vire iz nosa, porama na nosu koje su iz tog kuta toliko velike da bi nas mogle progutati i prišt na bradi koji bi svaki tren mogao eruptirati? Jesmo li mi taj trenutak? Jesmo! Ali smo i više od tog neočekivanog zbira piksela na fotografiji” zaključila je Nives.

To kako želimo izgledati stvar je osobnog odabira. Ako nešto i želite promijeniti na sebi, dobro se informirajte i budite sigurni da to radite iz pravih razloga. Plastične operacije ne bi trebali raditi kako bi zadivili druge- jedina osoba koju bi trebali impresionirati ste vi sami.