Izbor nizozemske misice izazvao reakcije širom svijeta, pao i komentar nakon kojeg je krenula lavina

Autor: Dnevno.hr/ T.Š.

Nova Miss Universe Nizozemske ušla u povijest, neki negoduju: ‘Muškarci, možete biti ljepše žene od žena!’

Rikkie Valerie Kollé (22) izabrana je za Miss Universe Nizozemske. Glumica i model predstavljat će Nizozemsku na 72. izboru za Miss Universe u Salvadoru, a izbor nje kao najljepše izazvao je gomilu reakcija širom svijeta.

Naime, Rikkie je postala prva transrodna osoba s tom titulom u Nizozemskoj, dok će na svjetskom izboru biti druga transrodna osoba u povijesti.





“Nestvarno je, ali postala sam miss Nizozemske. Bio je to edukativan i prekrasan proces, toliko sam ponosna i sretna da to ne mogu opisati. Učinila sam svoju zajednicu ponosnom i pokazala da se može”, rekla je Raikke i dodala: “I da, ja sam trans žena i htjela bih podijeliti svoju priču, ali ja sam također Rikkie i to je ono što mi je važno”.







“Satirična Facebook stranica Capakova zamjenica dotaknula se ovog izbora. “Lijepa priča. Eto muškarci, možete biti i ljepše od žena ako se potrudite! Sve je moguće! Nikad ne odustajte”, stoji komentar koji je izazvao lavinu reakcija.

“Ubijamo ih u njihovim sportovima, žena godine je muškarac, missica je muškarac, nisam šivinist, ali neki odgovori se nameću sami po sebi”, “Kakvo je to vrijeme došlo, falsifikat se više cijeni od originala”, “Lako je tako biti žena: ni menstruacije, ni perimenopauze, ni menopauze”, “Eto ti dokaza da su muškarci u svemu bolji od žena, čak i u bivanju ženama”, “Nema žene do muškarca”, samo su neki od šaljivih, sarkastičnih i pomalo zajedljivih komentara, ali i onih koji su jasno iskazali svoje neslaganje komentarima poput “Katastrofa, svijet ide k svom kraju”.

