IZAZOV: ‘OK, ti si lažljiva kuja’ izjava je koja je podijelila internet! Što je dobacila novinarka na tiskovnoj?

Društvenim mrežama kruži snimka s tiskovne konferencije s Kayleigh McEnany, glasnogovornicom Donalda Trumpa, koja je potpuno ignorirala pitanje jedne novinarke.

Novinarka je potom, shvativši da neće dobiti odgovor, nešto dobacila, a to njeno dobacivanje podijelilo je internet!

Jedni su čuli: ”OK, you’re a lying bitch” (OK, ti si lažljiva kuja), a drugi”OK, you don’t want to engage” (OK, ne želite mi odgovoriti).

Raprava je otišla toliko daleko, da su društvenim mrežama počle kružiti usporene snimke, kako bi se što jasnije čuo novinarkin odgovor. Što vi mislite što je rekla?

Isječak s konferencije:

Iz usporene snimke i službenog transkripta Bijele kuće jasno je kako je novinarka uputila običnu primjedbu, te je dobacila: ”OK, ne želite mi odgovoriti”, a dokaze možete pogledati ovdje:

Thanks for asking @charliespiering … there’s a lot of misreporting out there about that briefing. The answer to your question is, I DID NOT. What I said was, “OKAY, YOU DON’T WANT TO ENGAGE.” https://t.co/xmu5YR7gXr

— Kimberly Halkett (@KimberlyHalkett) July 21, 2020