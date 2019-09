IZAZOV: Možete li uočiti leoparda na fotografiji?

Leopardi su životinje koje se mogu odlično stopiti s okruženjem. Kao grabežljivci, pravi su majstori za prerušavanje, a njihovo impresivno skrivanje odlično je prikazano na sljedećoj fotografiji. Korisnica Twittera Bella Lack, objavila je fotografiju, koju joj je poslao netko od poznanika upitavši je može li pronaći leoparda.

Bella je napisala: “Netko mi je upravo poslao ovu fotografiju i rekao da pronađem leoparda. Bila sam uvjerena da je šala, dok ga nisam pronašla. Možete li ga vidjeti?”

Someone just sent this to me and asked me to find the leopard. I was convinced it was a joke… until I found the leopard. Can you spot it? pic.twitter.com/hm8ASroFAo

