Izašle pjesme za srpsku Doru, među njima i jedna Hrvatica: Evo s čime Srbi raspolažu

Autor: I.D.

Na YouTube kanalu srpskog izbora Pesma za Evroviziju, koji organizira RTS, objavljeno je svih 28 pjesama koje će ove godine pokušati izboriti odlazak na veliko natjecanje u Švedsku.

Na popisu su brojna poznata lica, a među izvođačima se našla i hrvatska pjevačica Martina Vrbos s pjesmom “Da me voliš”. Tu su i Konstrakta te TikTok zvijezda Breskvica.

Srpsko natjecanje za pjesmu Eurosonga održat će se 27. i 29. veljače, polufinalna emisija, a u svakom će nastupati po 14 izvođača. U veliku završnicu 2. ožujka ući će po osam izvođača, što čini ukupno 16 finalista. Voditelji izbora su Dragana Kosjerina i Slaven Došlo.

Evo između koga će odlučivati Srbija

Nemanja Radošević – Jutra bez tebe

Bojana x David – No No No









Marko Mandić – Dno









Dušan Kurtić – Zbog tebe živim

Milan Bujaković – Moje tvoje

Hydrogen – Nemoguća misija

Kat Dosa – Tajni začin

Filarri – Ko je ta žena?

M.IRA – Percepcija

Saša Báša i Virtual Ritual – Elektroljubav

Hristina – Bedem

Kavala – Vavilon

Breskvica – Orlovo gnezdo

Ivana Vladović – Jaka

Lena Kovačević – Zovi me Lena

Keni nije mrtav – Dijamanti

Zejna – Najbolja

Konstrakta – Novo, bolje

Iva Lorens – Dom

Zorja – Lik u ogledalu

Yanx – Kolo

Chai – Sama

Durlanski – Muzika

Nadia – Sudari

Džordži – Luna park

Filip Baloš – Duga je noć

Teya Dora – Ramonda