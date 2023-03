IZ PRVE RUKE! Izvor blizak Danijelinom dečku o vezi s pjevačicom: ‘On se samo nasmijao’

Autor: Dnevno.hr

Osim što je policajac, inspektor, gitarist, pjevač i ljubitelj paintballa, Josip Plavić je i strastveni obožavatelj kultne serije iz osamdesetih “Smogovci”. Ispričao nam je to legendarni Dado iz spomenute serije, točnije Alin Kavur kojih se ovih dana družio s Plavićem, muškarcem koji je ponovno osvojio srce Danijele Martinović.

“Slučajno smo se sreli. Josip Plavić je veliki obožavatelj Smogovaca. Inače je prijatelj s Bucom i s Bongom iz Smogovaca tako da smo izmjenili nekoliko riječi oko toga. Usput me pozvao da dođemo ekipa i ja s djecom jedan dan na paintball s obzirom na to da je on voditelj paintball zabavnog parka Vision tako da evo, lijepo od njega” ispričao nam je Kavur.





Čini se da je slučajni susret početak jednog divnog prijateljstva jer Plavić i Kavur svakako planiraju nastaviti druženje.

“Inače se ne znamo baš, no čini se kako ćemo morati početi s druženjima. Mislim svakako se budemo družili već kada ima taj paintball kojeg i ja jako volim”, kroz smijeh nam je ispričao Kavur.

49-godišnji inspektor je legendarnom Smogovcu pričao i o Danijeli te kako napreduje njihov ljubavni odnos.

“Rekao mi je da je jako sretan s Danijelom. Ja sam mu rekao kako sam pročitao tu vijest i da sam jako happy zbog njega, pa se on nasmijao i potvrdio da je jako sretan u toj vezi i da sve ide kako treba. To je to, nismo išli pretjerano u detalje”

Podsjetimo, Danijela je prošlog tjedna Gloriji otkrila da je ponovno zaljubljena te ispričala kako je započela ljubavna priča s Plavićem.

“Prvi susret dogodio se prije otprilike godinu dana, kad je odvjetnica u moje ime podnijela prijavu za krađu identiteta preko interneta. Slučaj je brzo riješen, a potom se počela razvijati naša priča. Sve je započelo jednim neplaniranim telefonskim pozivom, koji se očito morao dogoditi. Nakon što smo se upoznali, provodili smo puno vremena razgovarajući i polako počeli primjećivati da dijelimo iste vrijednosti, poglede na život i svijet oko sebe, pa čak i poneke snove” kazala je sretna pjevačica.