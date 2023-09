Iz Neuma potegnuo do New Yorka za Novakom Đokovićem: ‘Dogodilo se nemoguće’

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Američki tiktoker, koji objavljuje pod imenom Justus Reid, odlučio je odati počast jednom od svojih idola. Ne samo da je napisao pjesmu koju je posvetio teniskoj legendi Novaku Đokoviću, već je sa Balkana potegnuo ‘preko bare’ kako bi je otpjevao uživo pred Đokovićem.

Justus je iz Neuma, kamo se preselio, otputovao u New York te snimio video o razlogu svojeg dolaska. Snimku je vidio i sam Đoković, koji je Amerikancu poručio kako bi ga volio upoznati.

“Snovi se zaista ostvaruju,” napisao je oduševljeni tiktoker, podijelivši snimku susreta sa tenisačem koji se u New Yorku natječe na US Openu. Pri upoznavanju, Novak je rekao kako će prvo on ‘nastupiti’ za Amerikanca.





Đoković oduševljen kupnjom ‘jugića’

Nakon Novakove pobjede, Justus je za njega na parkiralištu izveo pjesmu koju mu je posvetio. Na snimci se vidi kako mu Novak sa osmijehom plješće i održava ritam, da bi mu nakon izvedbe zahvalio što “promovira Srbiju”.

Justus je tenisaču zatim priznao kako si je prije dva tjedna kupio ‘jugić’, na što je Đoković oduševljeno reagirao. No glazbenim izvedbama tu nije bio kraj – obojica muškaraca su uglas zapjevali hit pjesmu Miroslava Ilića, ‘Pozdravi je, pozdravi’.

Za kraj je Novak Amerikancu dao zanimljivo obećanje. “Kad se vratim u Srbiju, ponovit ćemo ovo ali sa gitarom. I glumit ću ti u spotu za tvoju pjesmu,” izjavio je Đoković. Justus je na to odgovorio: “Super, onda smo se dogovorili.”









Podsjetimo, Novak je nedavno bio u središtu medija radi jedne zanimljive snimke. Društvenim mrežama proširio se video njega kako usred meča na Cincinnati Openu traži pomoć u obliku kreatina, kojeg je zatim popio pomiješanog s vodom.