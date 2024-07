Ivo Amulić odbio priznati kćer, žena otkrila kako su se upoznali: ‘Nije to bila normalna veza’

Pjevač rođen u Dućama kod Omiša, Ivo Amulić, je 2020. godine, u svojoj 59. godini, dobio kćer Dinu sa suprugom Sandrom Kekez. Nekadašnji rocker sada uživa u sretnom obiteljskom životu, iako je njegov privatni život ranije bio pogođen velikim skandalom. Naime, Ornela Bešker Amulić se 2008. godine natjecala u ‘Big Brotheru’, gdje joj je pobjeda izmakla za dlaku, a njezina potresna ispovijest nije ostavila gledatelje ravnodušnima.

Ornela, nakon udaje poznata kao March, i njezina majka Julijana Bešker tvrdile su da je Ornelin otac upravo Ivo Amulić, koji je ni do danas nije priznao. “S Ivom sam se upoznala telefonom. Prva sam ga nazvala, a on je pristao da se nađemo ‘na neviđeno’. Tako je počelo, a naši susreti trajali su dok nisam zatrudnjela. Nije to bila normalna veza, već isključivo seksualni susreti”, rekla je svojevremeno za 24sata, a u jednom od intervjua je otkrila kako se s Ivom ponovno srela u Sarajevu na postupku utvrđivanja očinstva.

“Ivo je otac mog djeteta. Bili smo skupa kada sam ja imala 17 godina. Kada sam mu rekla da sam trudna, on to nije htio prihvatiti te je rekao kako nema novaca. Jednom smo se čak i susreli na utvrđivanju očinstva. To je bilo prije 21 godinu u Sarajevu kada je on išao po burek pa je skrenuo na utvrđivanje gdje me u potpunosti ignorirao”, dodala je. Ivo Amulić je sve navode demantirao.

‘Ona je moja mala onoliko koliko je Grgur Ninski moj djed’

“Mene se u presudi temeljenoj na rezultatima testa za utvrđivanje očinstva sasvim isključilo kao potencijalnog oca te djevojke. Ja s dotičnom osobom, koju ne volim ni nazvati imenom, jer me uopće ne interesira, ne želim imati ništa. Ona se može prezivati i Berlusconi, ali ne može tvrditi da joj je talijanski premijer otac. Ona je moja mala onoliko koliko je Grgur Ninski moj djed”, rekao je tada za Slobodnu Dalmaciju.

Podsjetimo, 2022. godine Ivo je pričao o kćerki Dini za Slobodnu Dalmaciju, tada je istaknuo: “Malena me u ovim mojim godinama jako promijenila, bolji sam čovik, bolje se osjećam, pomladila me… Već sam se bio uljuljao u taj neki lagodan život kad nam je ona došla. Zahvalan sam Bogu na Dini, ali iskreno, ne bih volio imati više djece, jedino unuke, to može.”

”Došla je Dina koja je sve okrenula naopako i mene koji se počeo služit doma i rukama i nogama, pošto sam morao i puzat i sve ostalo, tako da unijela je puno sreće u moj život pa je i taj moj kućni život postao puno interesantniji”, ispričao je Ivo, koji je prije nekoliko godina imao zdravstvenih problema zbog kojih nije čak odgodio koncert u Ljubljani.

“Imao sam nekih malih zdravstvenih problema, to je sad iza mene. U svakom slučaju, to jutro, prije nastupa, završio sam na prvoj pomoći u Ljubljani, malo su me nafilovali s infuzijama itd. Međutim, koncert je na kraju ispao super, ništa se ne propušta kod nas”, ispričao je Ivo Amulić za In magazin.