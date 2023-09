Ivo Amulić nikad mlađi, progovorio o trogodišnjoj kćerki: ‘Sve je okrenula naopako’

Autor: I.D.

Zagreb će ovog jeseni doživjeti pravu dalmatinsku atmosferu s nastupom grupe Rišpet. Na koncertu u Ciboni 21. listopada, omiljeni izvođači ispunit će svoj san o jednom od najposebnijih glazbenih trenutaka.

Naime, ansambl pjevača, s energičnim Ivom Amulićem na čelu, zasigurno obećava dosta, a o svom privatnom životu otvorio se i legendarni Ivo.

‘Malo su me nafilovali infuzijama’

“Imao sam nekih malih zdravstvenih problema, to je sad iza mene. U svakom slučaju, to jutro, prije nastupa, završio sam na prvoj pomoći u Ljubljani, malo su me nafilovali s infuzijama itd. Međutim, koncert je na kraju ispao super, ništa se ne propušta kod nas”, ispričao je Ivo Amulić za In magazin.





Tri godine nakon što su rasprodali Spaladium arenu, članovi grupe Rišpet će za Dan žena ponovno nastupiti u svom rodnom gradu, ovaj put na legendarnom mjestu – Gripama, kojima Ivu Amulića vežu posebne uspomene.

Na ovom mjestu je zajedno s Tutti Fruttijem održao nekoliko nezaboravnih koncerata, a zanimljivo je da je tijekom prvog koncerta na tom mjestu kao prateći vokal nastupala tada još nepoznata Severina.

“Jedno vrijeme se od bengalki nije moglo ni disati u dvorani. Ja se iskreno nadam da toga sad neće biti. Ali jednu ovako malu sitnu anegdotu da ti ispričam. Živio sam tada točno 100 metara od dvorane Gripe i prije samog koncerta sam se popeo gore na moju zgradu i gledao sam rijeke ljudi kako se slivaju u dvoranu. Onda sam lipo sišao, otišao u dvoranu i odradio koncert”, kaže Ivo.

‘Moj kućni život postao puno interesantniji’

Karizmatični Splićanin će idućeg tjedna obilježiti svoj 61. rođendan, a zna se da njegov vokal i dalje zrači snagom i energijom kao u njegovim mladalačkim danima. Sam pjevač priznaje da ga njegova trogodišnja kćerkica održava mladim i vitalnim.







”Došla je Dina koja je sve okrenula naopako i mene koji se počeo služit doma i rukama i nogama, pošto sam morao i puzat i sve ostalo, tako da unijela je puno sreće u moj život pa je i taj moj kućni život postao puno interesantniji”, ispričao je Ivo.

Podsjetimo, prije godinu dana Ivo je također pričao o kćerki Dini za Slobodnu Dalmaciju, tada je istaknuo: “Malena me u ovim mojim godinama jako promijenila, bolji sam čovik, bolje se osjećam, pomladila me… Već sam se bio uljuljao u taj neki lagodan život kad nam je ona došla. Zahvalan sam Bogu na Dini, ali iskreno, ne bih volio imati više djece, jedino unuke, to može.”