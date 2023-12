Ivan Zak riskirao masnu kaznu: ‘Odmah je bilo što je ovo, ovaj nije normalan’

Autor: G.B.

“Spoji neočekivano, otpjevaj iz srca i pronaći ćeš put do publike”. Moto je to svestranog kantautora Ivana Zaka koji se prošle godine na velika vrata vratio na regionalnu scenu duetom s crnogorskom glazbenom zvijezdom Bobanom Rajovićem.

Svoje glasove i emocije ova dvojica popularnih pjevača spojila su u pjesmi “Kilometri ljubavi”, koja godinu dana nakon izlaska broji 8,2 milijuna pregleda na YouTubeu.

Česti gost u Lampašima

Upravo je Boban bio Ivanov stalni gost i izvođač u vrijeme kada je poduzetni pjevač u svom rodnom Jastrebarskom držao popularne “Lampaše”.

“Sve ima svoje dobre i loše strane. Iako sam ja u svoje klubove dovodio ne samo folk zvijezde, već i velika pop imena, dobiješ onaj neki pečat. I sam sam počeo snimati takve pjesme jer sam smatrao da je dobro biti prvi u nečemu, to tad nitko u Hrvatskoj nije radio. Ta etiketa me pratila dugo vremena. Čak i kad snimiš neku pop pjesmu, tu je etiketa pjevača što je u početku snimao folk. Ipak, taj mi je pečat donio puno više dobrih stvari, nego loših. Ujedno mi je to bila i provokacija, postao sam traženiji”, rekao je Zak u intervjuu za Net.hr.

Epizoda s tigrom

No, provocirao je glazbenik i na druge načine. S početka njegove karijere svi pamte i sibirskog tigra kojeg je glazbenik imao kao kućnog ljubimca. Tigar se pojavio i u Zakovu spotu za pjesmu “Sve sam joj krao”, a u njemu se pojavljuje i Tina Katanić.









“Ja sam u to vrijeme krenuo, pa imaš PR službe koje šalju press, ali nikako da uhvatiš neki članak, da ti netko čuje pjesmu, čuje za tebe. Kažu oni meni najbolje da ti profuraš s nekom manekenkom, onda ćemo mi to plasirati, a ja kažem ne, ne, to mi je bilo bezveze… Onda sam dobio ideju, s redateljem dok smo snimali spot, tražili smo neku egzotičnu životinju,…došli do čovjeka koji ima tigrove… Odmah je bilo – što je ovo, ovaj nije normalan, ima tigra, onda sam ja uzvratio novinarima koji su me tražili da dofuram manekenku i dofurao tigricu, to je zapravo odjeknulo, to mi je bila najbolja reklama, koju ne možeš platiti, svi portali bili puni…onda sam se unormalio…”, iskren je bio Zak.

Kako se tada pisalo, Zak nije zatražio dozvolu za držanje tigra, a kazne za ilegalno držanje tada su bile u visini od sedam do 30 tisuća kuna za fizičku osobu, odnosno od 25 do 200 tisuća kuna za pravnu osobu.