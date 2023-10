Ivanišević zbog spora s bivšom suprugom izazvao zgražanje Hrvata: ‘E moj Gorane…’

Autor: I.D.

Umirovljeni tenisač Goran Ivanišević (52) hrvatsku je javnost iznenadio ponoćnim statusom na Instagramu, u kojem je napisao da od bivše supruge Tatjane Dragović (45) traži novac koji je zaradio prije i nakon braka. Nacional piše da je sud nakon njegovih tužbi protiv bivše supruge, ali i kćeri, Tatjani blokirao svu imovinu.

‘I za Tatjanu je govorio da mu je jedina ljubav’

Nakon Goranove objave na Instagramu, zaredali su se mnogi komentari, a u fokusu se našao onaj njegove sadašnje supruge Nives Ivanišević.





“Pravda je spora, ali dostižna”, napisala je kao podršku suprugu te je stavila emotikon srca, a mnogi su se upravo “nakačili” na tu njezinu izjavu pa joj poručili: “Samo se pazi… Da ne bi danas sutra i tebe tužio, jer i za T.D. je govorio da mu je jedina ljubav, da samo nju voli”, “Tako je Nives”, “Nakon golf afere kaže druga, treća žena. Samo da pravda ne krati nasljednike! Karma je ku*va ili ono, pazi što želiš moglo bi ti se ostvariti. Do nove golf akcije, možda bolje da ne pozivam na pravdu”, “Nestalo vam para pa hajmo uzeti od moje bivše žene, i tebe će prevariti kad tad, koga ti podržavaš da maltretira žene”, pisali su neki.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Goran Ivanisevic (@goranivanisevicofficial)









Naime, na Goranovu objavu nizali su komentari mnogih Hrvata.

“Uzimati i djetetu?? I ti se nazivaš čovjekom? Zna se koliko si brinuo o toj djeci po aferama kojim si imao, jadno Ivaniševiću do bola”, “Kad ženi nabiješ rogove s dotičnom V.H. tako ti se vrati, dobro si i prošao”, “Navijamo za tebe Gorane”, “E moj Gorane, izdrži”, “Najveća su mi fora ove koje ju opravdavaju jer je kao varao. Svijet paćenica kojima je kao ok krasti od ljudi koji ti se kao gade. Meni kad se netko gadi – neću njegovog centa. Doslovce ništa. Tako razmišljaju ljudi koji imaju ponosa. No, to T.D. nema. Njoj je normala da joj se dečko po Instagramu hvali kupaonicom koju je zaradio muškarac koji joj se kao gadi. Goranu, sva podrška”, neki su od komentara.

Podsjetimo, Ivanišević je s bivšom manekenkom bio od 1998., a vjenčali su se tek 2009. Njihovom braku došao je kraj četiri godine kasnije, a zajedno imaju dvoje djece.