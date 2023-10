Ivanišević je nizao skandale dok je bio u braku s Tatjanom: ‘Zašto se mene stalno pribija na križ?’

“Imao sam potrebu javno istupiti jer sam povrijedio osobu do koje mi je neizmjerno stalo. Svjestan sam da sve što kažem ili učinim ne može umanjiti moja djela i posljedice istih. Ovim putem se ispričavam svojoj supruzi što sam ju povrijedio. Ona je jedina osoba koju volim, s kojom želim provesti svoj život i nadam se da će mi jednoga dana moći oprostiti.

U posljednje vrijeme iznesene su brojne neistine. Moram reći da se ne osjećam krivim prema nikome osim Tatjani i našoj djeci, nakon svega što se dogodilo. Svi ostali učesnici sudjelovali su u tome svjesno, svojevoljno i dobro znajući što rade pa tako kao i ja sami odgovaraju za svoje postupke. Svaki čovjek tvorac je vlastitih zabluda”, objavio je tad Goran.









Prvotno, Tatjana mu nije mogla oprostiti prevaru, no kasnije su se pomirili i preselili u Los Angeles na pola godine. Godine 2009. su se vjenčali u San Pedru, no 2013. su se ipak razveli. Unatoč razvodu, ostali su u prijateljskim odnosima i zajedno brinu o svojoj djeci. No, ni to nije toliko idilično.

Ivanišević tuži bivšu suprugu

Podsjetimo, Ivanišević tuži Tatjanu, kako doznaje Nacional. Bivši tenisač se oglasio i na Instagramu o obiteljskoj situaciji i odnosu s bivšom suprugom Tatjanom Dragović.

“Ovako, onog trenutka kad sam se usudio potraživati novce koje sam zaradio prije i tijekom braka, koje je T.D. prisvojila mimo svih zakona i ugovora, postao sam obiteljski nasilnik i miljenik sudova. Sad samo još čekam tužbu koja bi trebala utvrditi da je dotična T.D. osvojila Wimbledon i dvije olimpijske medalje, a možda osvojila i još neki Grand Slam, ali to još sud treba utvrditi”, napisao je Ivanišević te naveo svoje odvjetnike koji se, kako kaže, “ovim bave već dugo vremena”.