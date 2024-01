Ivana Paradžiković zbog jedne stvari dobila neočekivan komentar: ‘Pukla si k’o dinja’

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Televizijska voditeljica Ivana Paradžiković mnogima je jedno od omiljenih lica na ekranima. Ostala je skoro pa zaštitno lice emisije ‘Provjereno’ čak i nakon što ju je napustila, a i na društvenim mrežama vodi aktivan život.

Svoje fanove često obraduje fotografijama putovanja ili avantura koje doživljava. Sudeći po nekolicini njih, voditeljica posebno voli planinariti, a sada se fanovima javila sa još jedne visinske avanture.

“Jeste li kada probali hodati u derezama? Naime, ja kad ih obujem, cerekam se oko glave… Pa samo da provjerim: je li do dereza ili do mene?” stoji uz snimku. Na njoj se vidi kako Ivana u punoj opremi hoda kroz snijeg na Velebitu.

‘Samo hrabro Ivana’

“Jesam, kad sam se penjala na Kilimanjaro ali se nisam smijala”, “Rekao sam ti da budeš pukla i pukla si ko dinja. To nije ništa što te čeka”, “Do dereza, čini se da svi reagiramo isto”, “Osmijeh i rumeni obrazi su postojani”, “Opet zov planina”, “Samo hrabro Ivana ipak si u derezama”, samo su neki od odgovora koje je dobila.









Podsjetimo, ova simpatična voditeljica nedavno se putem društvenih mreža fanovima požalila o neugodnoj situaciji. Naime, ostala je zaključana izvan svog stana, dok joj je rezervni ključ bio unutra a originalni je izgubila po povratku iz Lugareve kuće.

Zbog svega je zvala hitne intervencije, no prije no što su došli uspjela je pronaći izgubljeni ključ. Opisala je kako je htjela čovjeku platiti izlazak na teren, što je on odbio rekavši da mu je drago što nema štete.