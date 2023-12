Ivana Paradžiković rastužila Hrvate bolnom objavom: ‘Tek je dobio dijagnozu, slušao je Kiću’

Autor: I.D.

Voditeljica Ivana Paradžiković je na Instagramu podijelila posebnu objavu posvećenu sjećanju na svog preminulog oca. Mnogi korisnici društvenih mreža dijele sretne trenutke obiteljskih okupljanja, no Ivana je odlučila iskoristiti tu priliku za prisjećanje na voljenog oca. Društvene mreže često postaju platforma gdje ljudi dijele svoje emocije, bilo da su pozitivne ili teške, pružajući priliku za podršku i suosjećanje s onima koji su prošli kroz slična iskustva. “Bio mi je to najljepši Božić u životu. Tata je tek dobio dijagnozu: rak pluća. Gromada od čovjeka, prvi put u životu, morao je mirovati, biti u kući. Da mu olakšamo to neprirodno stanje nabavili smo mu pekač za kruh. Kolega iz redakcije Edin Mahmuljin mi je posudio gramofon, a ja sam na Britancu kupila masu božićnih ploča. Njegovih najdražih. Kićo Slabinac, Zvonko Bogdan…”, započela je.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Ivana Paradžiković (@ivanaparadzikovic)

‘Kućom se širio miris svježe pečenog kruha’

“I tako me je, svaki dan nakon posla, u tom podstanarskom stanu kod predivne tete Ane i strica Drageca koji su me praktički udomili jer ni nisam imala za stanarinu, Pero dočekivao u frotirnom bademantilu. Kućom se širio miris svježe pečenog kruha, a s gramofona dopirao je refren Kićine: Tiha noć, sveta noć. To ti je meni Božić. I iako ga odavno nema, tata je svaki s nama”, napisala je Paradžiković.









Na Badnjak je objavila jedan selfie na kojem se vidi kako se posebno našminkala za ovaj dan te otkrila: Čestitam vam Badnji dan, Adama i Evu, da budete živi i zdravi. Kao djeca, jedva bi dočekali badnje jutro da izrecitiramo ovu rečenicu, jer tko prvi čestita dobije nagradu od roditelja! Jutros me mama pretekla, bila je brza…ali sam se zato ja uredila posebno za nju. Mislim da je vidjeti dijete sretno, najljepši božićni poklon roditelju. Grlite ih i volite dok su još s vama.”









Podsjetimo, do prije dvije godine Ivana je bila zaštitno voditeljsko i uredničko lice emisije Provjereno na Novoj TV. Nakon njenog odlaska palicu je preuzela Ema Branica, a Ivana se u posljednje vrijeme bacila na planinarenje što često dijeli na društvenim mrežama.