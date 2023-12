Ivana Paradžiković preživjela noćnu moru mnogih: ‘Cmizdrila sam prijateljici’

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Voditeljica Ivana Paradžiković vodi veoma aktivan život na društvenim mrežama. Upravo njima se sada okrenula kako bi se fanovima požalila o situaciji koja bi mnogima bila jedna od najgorih noćnih mora.

Putem svoje priče na Instagramu, naime, otkrila je kako je ostala zaključana ispred stana. Izgubila je ključ, a rezervni je bio upravo u stanu. Ivana se tako fotografirala na podu ispred ulaznih vrata, da bi na drugoj priči otkrila kako je ipak uspjela ući.

“Čekam čovjeka da mi razvali bravu”

“Ušli! A slušaj priču. Zovem prijateljicu i cmizdrim joj, sve sam pretražila, nema ih! Zvala vlasnicu Lugareve kuće jer sam na Sljemenu bila… ništa, nema, nula bodova. Čekam čovjeka iz hitnih intervencija da mi razvali bravu”, započela je Ivana priču.

“I moja Ivana kakva jest intuitivna kaže: vraćaj se, opet traži. I ja sad već treći put, u smeće, papirnati otpad, auto, cestom do parkinga! I nađem ih! Ovaj put ih nađem! Zovem čovjeka iz hitnih intervencija koji je krenuo s drugog kraja grada i kažem: našla sam, ali sramota me što ste sad krenuli, pošaljite račun za izlazak na teren”, nastavila je.

“I on, pristojno, veli: ma nema problema, sve ok, glavno da nemate štetu, totalno dobronamjerno… I nakon zahvaljivanja do neba, kaže on meni: a glas mi je nekako poznat, jeste li vi… Paradžiković, dodam ja. Jer stalno mi se to događa, glas me uvijek razotkrije”, prisjetila se Ivana.









“I veli bravar: pa joj, neki dan sam vam na post o vašem tati ja napisao o svom tati i vi ste mi tako lijepo odgovorili. I doda, ne bi vam ja to naplatio Ivana. Svako vam dobro želim”, zaključila je voditeljica, istaknuvši kako ipak još uvijek ima dobrih ljudi.