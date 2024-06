Zagreb, 030523. Z Centar. Trece izdanje modne platforme ATELIER The Future. Revija modnog dvojca ELFS. Na fotografiji: Ivana Miseric. Foto: Ronald Gorsic / CROPIX

Ivana Mišerić obilježila važan dan: Nakon duže vremena pokazala posebnu osobu

Autor: Marija Tomić

Radijska voditeljica Ivana Mišerić i njezin partner Dražen Kovačević zajedno su već četiri godine. Ivana svog partnera rijetko izlaže na društvenim mrežama, a detalje njihovog ljubavnog odnosa skriva od javnosti. Njihovo predzadnje pojavljivanje na slikama na njenom profilu bilo je za Novu godinu.

Doduše Ivana je prije nekoliko dana iznenadila objavom gdje je par pozirao zajedno povodom 13. rođendana njezinog preslatkog psa, Samojeda Fride. Ispod slike Ivana je Fridi posvetila emotivne riječi te otkrila koje sve nadimke ima za nju.

“Koliko to biće može dati ljubavi, sreće i svjetla ne mogu se načuditi. Spasila me bezbroj puta. Jaka je, borbena i željna života. Ne znam koliko još vremena imamo, zato je ‘dišem’ jače nego ikada. Svaki novi dan nam je poklon, idemo dalje… dan po dan, do novog rođendana. Moj mravojed. Žena Buca. Brunhilda. Feđa. Sunce moje”, napisala je radijska voditeljica.

View this post on Instagram A post shared by Ivana Miseric (@ivana_miseric)









Lijepe želje za Fridu

Pratitelji su sliku popratili brojnim čestitkama te lijepim željama. “Sretan rođendan draga i lijepa Frida. Neka se ostvare sve želje od tvoje vlasnice upućene tebi, jer njene želje su prema tebi iskrene i čiste. A ja ti želim da uživaš ne samo u ovom svom danu i večeri već u svakom koji dočekaš. Da zajedno stvarate bajkovite momente i da uživate u zajedničkim životnim avanturama. Iz svega teškog i lošeg draga Frida da izađeš kao pobjednica! Jer ti to i jesi! Puno dobre zabave i dozvoljenih poslastica, poljubaca i igračaka. A tvojoj Ivani želim ocean snage koja će da je gura naprijed i da joj dâ neopisivu moć da gura dalje i što jače.”,bio je jedan od komentara pratitelja.

Naime, Ivana svoje pratitelje izvještava o svom privatnom životu, pa je tako i početkom godine objavila dirljiv video i otkrila tužne vijesti. U objavi je pokazala proces liječenja u Sloveniji svog Samojeda Frida, koji boluje od karcinoma.

“Zadnjih mjesec dana Frida je na liječenju. Ima karcinom. Jako tužan i težak put je bio do Postojne, više za sve oko nje nego nju samu…jer je panika, čekanje, ne znaš kako i kuda sa svim informacijama koje imaš. Ipak. Stvari su se posložile. Nadamo se sretnom završetku ove borbe. Na tom putovanju upoznala sam toliko divnih ljudi i sudbina da mi je duša puna. Oplemenilo me. Frida, imamo još puno toga za odraditi zajedno”,otkrila je u opisu videa.









‘Všraki smo dobar tim’

Par se, naime, upoznao preko prijatelja, a voditeljica je Dražena pokazala javnosti tek krajem 2022. godine, premda je godinu ranije obznanila kako je u njen život ušao novi muškarac.

“Odmah smo se prepoznali i znali da moramo nastaviti životni put zajedno, naprosto smo to osjetili. Dvokorak je naša formula uspjeha od prvog dana, vraški smo dobar tim”, kazala je ranije voditeljica.

Par je, naime, vezu održavao na daljinu, budući da je nju za Zagreb vezao posao, a on je bio vezan za svoju rodnu Istru. Prije godinu dana par je odlučio useliti zajedno u Velikoj Gorici, gdje su pronašli svoje ljubavno gnijezdo kako bi krenuli graditi zajednički život. Osim uz karcinom psa, Dražen je Ivani bio najveća podrška i nakon majčine smrti.