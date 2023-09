Ivana Knoll napadnuta u Grčkoj, razlog sukoba je bizaran: ‘Bila je toliko luda’

Autor: I.D.

Najvatrenija hrvatska navijačica Ivana Knoll doživjela je neugodnost na ljetovanju u Grčkoj. Naime, napala ju je jedna žena u kafiću dok je navijačica pila piće s prijateljima. Povod za to je, kako ona kaže, ni manje ni više nego to što je partner dotične žene odmjeravao lijepu Hrvaticu.

‘Čekala me tri sata u kafiću’

O svemu tome Knoll se oglasila pratiteljima na Instagramu. “Jučer navečer sam napadnuta od strane nepoznate žene četrdesetih godina, dok sam pila piće s prijateljima, misleći da mi ne treba osiguranje u ovoj lijepoj, sigurnoj zemlji.

Razlog zbog kojega me je žena napala bio je taj da je njen partner gledao u mene kada sam ulazila u bar. Ona me je sama čekala tri sata u kafiću dok ne završim i napala me. Ja je nisam čak ni primijetila u baru.





Srećom, moja dva prijatelja su je uhvatila i držala dalje od mene. Bila je toliko luda da je govorila da će me ubiti. Dobra stvar je da je policija došla za sat vremena i priveli su je. Ne pišem ovo da bih vam ispričala priču, već pitam vas žene, što je s vama?”, počela je Knoll u objavi.

“Kako možete biti toliko zle i ljubomorne? Kako ne razumijete da je negdje uvijek neka žena koja je ljepša, mlađa, privlačnija, pametnija, moćnija, uspješnija od druge. Što prije prihvatite to postat ćete sretnija i bogatija verzija sebe, bit ćete kompletne, a ne ljubomorne.

Ne cijenite sebe na osnovu muškarca, zato što su oni tu samo da vam daju snagu ili glavobolju, to ovisi o vašem izboru. Ali nisu tu da vas vrednuju”, napisala je Ivana.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Ivana Knöll (@knolldoll)







Podsjetimo, Ivana je napadnuta i u Rotterdamu, mnogi su tada požurili slikati se s njom ispred kultnog De Kuipa pa je došlo do naguravanja navijača.

No han passat ni 10 minuts des que he arribat al camp que ha passat això. Increïble. Jutgeu vosaltres mateixos. Tot ve per la presència de Ivana Knoll, la famosa aficionada de Croàcia. Algun aficionat l'ha molestat i la cosa ha acabat com el rosari de l'aurora pic.twitter.com/6Izznb8ckw





— Damià López (@DamiaLopez) June 14, 2023

Kako pokazuje snimka koja se širi na društvenim mrežama, jedan muškarac ljutito prilazi Ivani i nešto joj dovikuje, a potom ga dva druga muškarca pokušavaju zaustaviti te tu nastaje kratka tučnjava.