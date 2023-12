Ivana Kindl se osramotila u rodnoj Požegi: Zbog jedne pjesme su je isfućkali

Božić je vrijeme kada se podsjećamo na važnost zajedništva, a ekipa Top Music Dedka odlučila je to zajedništvo prikazati upravo kroz glazbu tako što je u goste pozvala vrhunska imena hrvatske glazbene scene. Najljepše božićne pjesme odzvanjale su studijem, a voditeljica Gina Damjanović je od svojih gostiju saznala i pregršt anegdota koje su im se dogodile baš u blagdansko vrijeme. Glazbenici Ivana Kindl i Eric govorili su o tome kako na njih utječe blagdansko vrijeme.

„Obožavam prosinac. Uvijek sam dobro u prosincu”, rekao je Eric, a Ivana je dodala: „Ja sam doduše više malo Grinch, ali i mene ponese..”

Uspomene iz djetinjstva

Ipak, Božić kakav pamte iz djetinjstva nešto je posebno.

„Bili su jako zanimljivi, prekrasni. Obožavala sam izrađivati ukrase, tada su lampioni bili hit, samo da je prostorija što više ukrašena.. s tatom biram bor, s mamom kitimo, onda slijedi večerica, druženje, obitelj..jako lijepo je bilo”, prisjetila se Ivana.

Eric je dodao da kao klinac nije smio ostati dugo budan, a na Badnjak i odlaskom na ponoćku se to pravilo mijenjalo čemu se posebno veselio: „Kićenje bora na Badnjak, jako lijepa tradicija, u zajedništvu kao što je obitelj smo još malo bolje zajedno”, zaključio je mladi glazbenik.

Fućkanje u Požegi

Gina je Ivani rekla kako ju smatra najvećim fanom Mariah Carey, a Ivana je otkrila:

„Pjevala sam jednom ‘All I want for Christmas’ na prvi dan ljeta u svojoj dragoj, rodnoj Požegi..malo su mi isfućkali, ali dobro! Jako ju volim i ne mogu je se zasititi. Mislim da mi je ‘All I want for Christmas’ i dalje jedna od najdražih stvari i cijeli njezin božićni album- obožavam ga”, ispričala je Ivana.