Ivana Banfić napravila životni zaokret i donijela odluku života: ‘Željeli smo promjenu’

Autor: Barbara Grgić

Život na selu donosi mir i spokoj koji se teško može pronaći među gradskim betonom. Daleko od gradske gužve, seoski život omogućava ljudima da se povežu s prirodom, udahnu svježi zrak i osluškuju tišinu koja je postala rijetkost u urbanim sredinama. Miran seoski život pomaže u smanjenju stresa i poboljšava mentalno zdravlje pojedinca, a znaju to i brojni slavni Hrvati koje su svoje gradske stanove mijenjali idiličnom seoskom sredinom.

Dušan Bućan

Dušan Bućan je nakon putovanja na Aljasku u potpunosti odlučio grad zamijeniti selom. “Oduvijek me to interesiralo s obzirom na to da sam od malena paralelno bio na gradu i u selu, ali sam uvijek to odgađao u životu. Okidač je ustvari bio moj odlazak na Aljasku gdje sam proveo neko vrijeme u divljini, u surovim uvjetima. Kada sam se vratio, više ništa nije bilo isto”, rekao je.





View this post on Instagram A post shared by dusan.bucan (@dusanbucan)



“Djedovina je zapravo mamino nasljeđe, tamo je bila vikendica koju sam pretvorio u kuću za život”, dodao je.

Vratio se u grad zasad ne bi. “Očekivanja su mi ispunjena. Žao mi je samo što to nisam ranije napravio”, otkrio je.









Ivana Banfić

Pjevačica Ivana Banfić sa suprugom i sinom živi u Staroj Drenčini, mjestu udaljenom 11 kilometara od Petrinje.

“Kao obitelj željeli smo promjenu i da isprobamo drugačiji način života od urbanog. Suprug i ja volimo prirodu i nekako nam je to spontano došlo. Krenuli smo se u novu avanturu, život na selu. Preuređujemo staro seosko imanje i tamo živimo. Nije možda jednostavno i bajkovito kako se činilo”, rekla je prije nekoliko godina.

View this post on Instagram A post shared by Ivana Banfić I Bee (@ivana_banfic_ibee)









“Grijanje na drva, smrzavanje vode iz bunara i mnoga druga nova iskustva s kojima se do sada nismo susretali. Lijepo je i mirno. Novo okruženje, novi ljudi, nova prijateljstva… Sve je to zabavno i novo”.

Marija Borić Jerneić

Domaća glumica Marija Borić Jerneić već nekoliko godina živi u Stubičkim Toplicama.

“Danas moj život u Stubičkima i nekada u Zagrebu uopće se ne može uspoređivati i ja sam presretna zbog svoje odluke. Možda se pomaknula ta granica zrelijih godina, no ja sam jednostavno došla do tog trenutka u životu da se vratim. Pročitala sam poslije da kada se čovjek nađe na životnoj prekretnici, najbolje što može učiniti jest vratiti se kući. Ja sam pročistila svoj život, shvatila tko su mi prijatelji i sve mi je sjelo na svoje mjesto.

View this post on Instagram A post shared by Marija Jerneić (@maraboop)

“Osjetila sam taj dodir sa zemljom i on me stvarno umiruje. Iz dana u dan možeš vidjet plodove svog rada i to je stvarno predivno. Radim posao koji obožavam i živim na mjestu koje volim. Ujutro sama donesem iz vrta što ću doručkovati, a to nije ni špricano ni gnojeno, što izraste, izraste. Ono što ne možemo pojesti donesem kolegama iz kazališta, podijelim i stvarno uživam u takvom načinu života”, rekla je Marija.