Ivana Banfić nakon razvoda imala problem o kojem rijetko priča: ‘Srušio se moj razmaženi ego’

Autor: I.D.

Pjevačica Ivana Banfić devedesetih je godina dostigla veliku popularnost, a onda je odjednom odlučila se povući iz javnog života i započeti novo poglavlje. Ivana je nakon turbulentne prošlosti otišla na selo gdje je pronašla svoj mir, gdje sada uživa u prirodi i sa životinjama.

Ona je u jednom periodu svog života bila ovisna s alkoholu, zbog čega je potražila stručnu pomoć. Naime, nakon kraha braka u kojem je bila s menadžerom Robetrom Magićem, a koji je trajao 12 godina, Ivana je utjehu pronalazila u alkoholu, ali je brzo shvatila da to nema smisla pa je otišla na odvikavanje u jednu kliniku 2005. godine.

Uz pomoć liječnika, Ivana je spas pronašla i u Indiji, gdje je zaliječila svoje rane, o čemu je jednom prilikom i sama govorila. “Tamo mi se dogodio osobni rast – ta zemlja potpuno je srušila moj ego razmažene zvijezde u koju sam se polako počela pretvarati – proputovanje Indijom spustilo me na Zemlju, shvatila sam da nisam ništa posebno, da nisam nikakva diva…”, pričala je pjevačica.

‘Željela sam vidjeti kako žive ljudi na selu’

“To je bila odluka mog supruga i mene. Osjetili smo da nas grad melje. Volimo prirodu, ja volim bube, ptice, volim grliti drveće. To je bilo zaista jedno životno iskustvo. Naučila sam cijepati drva, koje pečurke nisu otrovne. Mogu preživjeti gdje god hoćete. Sada mogu spavati na travi i u vili s pet zvjezdica podjednako isto”, govorila je tada Ivana.

“Bilo je to tužno, bolno prihvaćanje svega toga, ali ja sam borac i prihvatila sam sve što se dogodilo. Isplakali smo se, otišli na hodočašće do Marije Bistrice. Pješačili smo 64 kilometra i tu sam zapalila svijeću. U molitvi sam pronašla mir”, rekla je Ivana jednom prilikom za ‘Hello’. Sina Jana rodila je u 37. godini života. “Suočila sam se s drugom trudnoćom, a onda i velikim strahom da se ne ponovi isti scenarij. No evo ga, hvala Bogu, živ je, zdrav, sretan i veseo. Sretna sam i zahvalna na tom velikom daru”, otkrila je.

“Željela sam vidjeti kako žive ljudi na selu, a ne samo da budem okružena estradom. Kada su me vidjeli na selu prvo su se šetali oko moje kuće da vide jesam li to ja. Kada bi me vidjeli u gumenim čizmama i da farbam ogradu, bili su šokirani. Ja sam im rekla: Umjesto da idem na seanse i kod psihoterapeuta, ja farbam ogradu. Sada su se već navikli na mene. Svi su predivni”, objasnila je jednom prilikom pjevačica.