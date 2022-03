IVANA BANFIĆ DOŽIVJELA VELIKU TRAUMU: ‘Jedan od najvećih strahova koje sam iskusila u životu… Nakon toga, ne bojim se više ničeg’

Autor: Š. P.

Pjevačica Ivana Banfić uskoro će se u Dominikanskoj Republici boriti za pobjedu u novoj sezoni showa “Survivor”. Uoči odlaska u divljinu, prisjetila se strašnih, stresnih i uzbudljivih situacija koje je doživjela u životu i koje su je, na neki način, pripremile na nepredvidivu divljinu.

“Amazona… Tamo u Peruu gdje sam spavala u kućici od banana i lišća, s domorocima. Indija, spavala sam u pustinji, od tih, takvih krajeva divljih. Nekako me to privlači, ali i logično zapravo zato što karijera pjevačice i zvijezde, celebrityja… Prošla sam apsolutno sve, 5 zvjezdica hotel, pjevala sam ne znam kome nisam, prošla sam sva najbolje jela, jahte, sve te simbole”, rekla je Ivana za In Magazin.

View this post on Instagram A post shared by Ivana Banfić I Bee (@ivana_banfic_ibee)

“Otkad sam bila mala, veli moja mama da sam bila adrenalinski tip. Skakala sam s padobranom, u akrobatskom luping avionu koji radi razno razne akrobatske stvari, pa sam ronila s bocama, penjala se to jest spuštala s jedne zgrade”, rekla je pjevačica.

Iako je ljubiteljica adrenalina koja je u životu prošla svašta, ništa ju zapravo nije moglo pripremiti na razorni potres koji je rkajem 2020. godine zatresao Sisak, Petrinju i okolicu. Ivana s obitelji, naime, živi blizu epicentra.

“Nakon potresa u Sisku, ne postoji više strah od apsolutno ničega u meni. Jedan od najvećih strahova koje sam iskusila u životu, moram priznati. U Velikoj Gorici jer još uvijek tamo to drhtulji, tko zna koliko će i nekako, nije mi to ugodno. Tako da sam u Gorici, a tamo odem povremeno, ali ne ulazim u kuću, nego sam na polju”, ispričala je Ivana Banfić.