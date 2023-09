Ivan Zak nagrabusio od srditog muža: ‘Idem na policiju, šalje poruke mojoj ženi’

Autor: Dnevno.hr/ T.Š.

Na njegovim koncertima u prvim redovima su uglavnom žene, a s vremenom su njegove pjesme zavoljeli i muškarci. U Special Happy Showu gostovao je kantautor Ivan Zak, gdje je otkrio kako je radi obožavateljice i lmubomornog muža, ni kriv ni dužan, skoro završio na policiji.

“Zovu me dečki, frendovi, koji mi vode društvene mreže i kažu dobili smo prijetnje od čovjeka…

‘Gospodine, ako nema plavih…’

Rekao im čovjek: ‘Ja idem odmah sada na policiju, Ivan Zak šalje mojoj ženi poruke, da se to odmah riješi, recite mu odmah da mi se javi!’ Kažu mu moji ljudi: ‘Gospodine, ako nema plavih kvačica to su vam lažni profili, to nije profesionalna stranica nego ‘fejk’.’ I eto skoro sam nagrabusio!” otkrio je pjevač i zaključio:





“Najradije bih da internet ne postoji, svaka budala može otvoriti lažni profil i praviti ti probleme…”

Umjesto manekenke – tigar

U problemima je bio i na samome početku, dok je tražio put do publike, došao na ideju najluđeg pothvata u karijeri kaže – tigra.

“Ja sam u to vrijeme krenuo, pa imaš PR službe koje šalju press ali nikako da uhvatiš neki članak, da ti netko čuje pjesmu, čuje za tebe. Kažu oni meni najbolje da ti profuraš s nekom manekenkom, onda ćemo mi to plasirati, a ja kažem ne, ne, to mi je bilo bezveze… Onda sam dobio ideju, s redateljem dok smo snimali spot, tražili smo neku egzotičnu životinju,…došli do čovjeka koji ima tigrove… Odmah je bilo – što je ovo, ovaj nije normalan, ima tigra, onda sam ja uzvratio novinarima koji su me tražili da dofuram manekenku i dofurao tigricu, to je zapravo odjeknulo, to mi je bila najbolja reklama, koju ne možeš platiti, svi portali bili puni…onda sam se unormalio…”, iskren je bio Zak.









Zak je najavio kako će za nekoliko dana najaviti svoju novu pjesmu.