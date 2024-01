Ivan Pažanin iznenadio rijetkom obiteljskom fotkom: ‘To je najveće bogatstvo’

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Poznati hrvatski chef Ivan Pažanin javnosti je postao poznat svojim sudjelovanjem u showu Masterchef. Nakon što ga je na toj poziciji ‘smijenio’ Mate Janković, ostvario je drugi angažman u novom showu ‘Riba na torti’.

No osim što je jedno od omiljenih televizijskih lica, i na društvenim mrežama vodi dosta aktivan život. Svoje fanove sada je iznenadio obiteljskom fotografijom, na kojoj je pokazao majku koju inače rijetko viđamo.

“Čuvajte i volite roditelje”

“Sretan rođendan majko! Čuvajte i volite svoje roditelje, to je najveće bogatstvo. Neka uvijek bude dobre spize”, napisao je Ivan, otkrivši tako kako je povod ovoj nekarakterističnoj objavi bio proslava majčinog rođendana.









Na drugoj fotografiji je pak pozirao sa svojim ocem, čime je pokazao kako između njih postoji velika sličnost. Pokazao je također kako se obitelj ovom prilikom počastila ukusnim ribljim jelima te desertom.









“Sretno i zdravo još sto godina”

“Neka je živa i zdrava i sretna i zadovoljna”, “Sretan rođendan, svako dobro”, “Sretno i zdravo još sto godina”, “Sretno gospođi mami”, “Poživio ih Bog još sto godina”, “Dok su nam roditelji živi bogati smo”, samo su neke od čestitki i komentara fanova.

Iako svoje roditelje rijetko pokazuje, ovo im nije jedina zajednička fotografija. Sa njima je pozirao i početkom prošle godine, kada je povod objavi bila velika 40. godišnjica njihovog braka. “40 godina čiste ljubavi. Hvala vam što sam vaše dijete,” napisao je tada.

Podsjetimo, krajem prošle godine Pažanin je ponovno dospio u fokus, i to zbog teme presađivanja kose. Čini se kako se odvažio na taj zahvat, koji u posljednje vrijeme postaje sve popularniji čak i na našem području.

“Ja nisam imao velikih problema i nije mi to smetalo, ali vidio sam da je počelo rijetko rasti, veliki zalisci i zaista je falilo kose. I onda sam to htio riješiti u jednom šutu i to je tako ispalo”, prisjetio se svojedobno, dodavši i kako smatra da je to za njega bila najbolja odluka.