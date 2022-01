Foto: Screenshot Captain Lexi You Tube

‘IVAN PAMTI KAO ZLATNA RIBICA’! Pernar izludio kapetanicu broda: ‘Ovaj klinac će me dotući, čak i ako vas gleda ne znači da sluša’

Nakon karijere u politici, Ivan Pernar preselio je u južne krajeve gdje je prošlog ljeta snimljen kako prodaje izlete turistima, a sada se okušao u novoj avanturi. Ovaj bivši saborski zastupnik u ovim trenucima nalazi se usred oceana, na jedrilici zajedno s blogericom Captain Lexi koja redovito dokumentira svoj život na brodu.

Pernar joj je pomogao vratiti brod u toplije krajeve. Trenutno se nalaze na Grenadinima, a sudeći prema videima koje objavljuje, bivši živozidaš uči jedriti.

Posvetila mu je jednu objavu na svom blogu, a trenutno se pojavljuje u svim njenim videima.

Pernar je dobričina

Kaže kako je drag u duši, ali nije oduševljena njegovom inteligencijom.

“Svi ćemo govoriti ili raditi gluposti, ali sve dok su naše namjere dobre, opraštanje je lako. Ivan je dobronamjeran”, napisala je Lexi.

Napisala je da Pernar ostaje kod nje do ožujka kako bi joj pomogao jedrilicu WildChild vratiti na Bahame. Lexi piše kako je kroz jedrenje postala vrlo izolirana i bojala se da su joj društvene vještine zahrđale, no kako ju je Pernar uvjerio da je “divna mlada dama i osoba”.

“Prvi tjedan me zvao Leslie, smatram ga slatkim. Nisam shvaćala da sve iz milja zovem ‘hunny’, a on me zauzvrat počeo zvati ‘hunny bunny'”, navodi Lexi.

Lexi je na svom blogu detaljno opisala sve događaje iz svoje zajedničke plovidbe s bivšim saborskim zastupnikom. Lexi smatra da mobiteli svojim zvukovima pristiglih poruka i obavijesti stvaraju od mladih ljudi “dopaminske ovisnike”.

“Ivan je izrazito ovisan o svojem mobitelu i to je problem. Čini se da ima pažnju na nivou zlatne ribice i ako ostane bez obveze 60 sekundi, mora provjeriti mobitel. Vrlo je inteligentan, ali krajnje neusredotočen”, navodi Lexi na svojem blogu i dodaje da u tim trenucima Pernar zaboravlja na sve što mu je rekla prije nego što je posegnuo za mobitelom.

”Meni je to čudno. Razumijem da se netko želi snimiti i podijeliti svoj život, ali snimanje bi trebalo biti sekundarno, a ne prvotno. Objavljivanje bi trebalo biti nebitno. Ja sa uživala u ronjenju i snimala sam ga nekoliko minuta. Ivan nema nikakvog interesa čim kamera nije upaljena. Grebeni i sve oko njega ga ne zanima. Pokušala sam mu pokazati zanimljive stvari, ali bez kamera, on nije zainteresiran”, komentirala je Lexi.

“Zbog toga ima čudne i ekstremne ideje i uvjerenja. ‘Jednom sam vidio video…’ početak je svake njegove lude ideje. Boji se deterdženata i neće jesti iz posuđa koje je time očišćeno? Boji se paste za zube, dezinfekcijskih sredstava, izbjeljivača, čini se da misli kako će odmah umrijeti”, navodi na blogu.

Neprestano jede

Lexi piše i kako su Pernarove prehrambene navike ekstremne.

“Jede samo najbolje svježe voće i povrće, bez GMO-a i mrzi hranu iz konzervi. Ne jede gluten i čita sve sastojke hrane. On je najprobirljivija osoba koja je ikad bila kod mene”, piše Lexi i dodaje kako njezino uvjeravanje da je teško nabaviti i održati namirnice svježim na pučini kod Pernara – nije prošlo.

“Kupio je više od 36 banana zrelih banana i pojeo ih sve u dva dana, prije nego što su se pokvarile! Jede kao konj, šest puta dnevno. Ako ne jede sat vremena, gladan je. Previsoke su mu cijene hrane i čini se kako ne razumije da nismo više u Europi”, napisala je Lexi.

“Stvarnost života na jedrilici usred oceana nije pogodna za njegov cilj da živi 200 godina. Isto tako – ne sluša. Ponekad sam krajnje ogorčena na njega, postajem poput majke tinejdžera kojemu treba stalno prigovarati”, navodi Lexi i dodaje dva primjera.

Stavio filter goriva iznad frižidera

Navodi da joj se pokvario motor na jedrilici iznenada i neočekivano.

“Ivan me gleda kako vadim novi filter goriva, punim ga dizelom, ja mu ga dam i zamolim da ga pridrži. Stajao je pored motora. U roku od pet sekundi zaboravlja što sam mu rekla i filter pun goriva stavlja na radnu površinu, a dizel se razlijeva posvuda po pultu na kojem pripremamo hranu i ide niz pukotine u hladnjak. On našu hranu pokriva dizelom!” napisala je Lexi.

Lexi je opisala da je miris dizela i dalje prisutan u hladnjaku iako ga je dvaput temeljito oprala.

“Ponavljala sam mu iznova kao što se uči retardirano dijete”

U drugoj situaciji su pustili gumenjak kako bi stigli na kopno. Pernar je trebao držati gumenjak dok Lexi ne provjeri je li motor ispravan, Pernar joj odgovara “Da, u redu” i 10 sekundi kasnije, pustio je uže.

“Ispustio je vezu jer je morao provjeriti mobitel u džepu! Priuštila sam mu najbolje jedrenje koje je ikad mogao dobiti, a on kao propali student, drugi najgori učenik kojeg sam ikad imala. Ponavljala sam mu uvijek iznova kao što se uči retardirano dijete, a on još uvijek ne može vezati običan čvor”, piše Lexi.

“Ovaj klinac će me dotući. Čak iako vas gleda dok mu govorite, još uvijek postoji šansa od samo 50 posto da njegov mozak zaista sluša. Samo 50 posto je šansa da će njegov raspon pažnje trajati dovoljno dugo da se usredotoči na zadatak koji je dobio i dovrši ga, a da ga ne za*ebe”, zaključila je na svojem blogu Lexi.