Ivan optužio Suzanu za prijevaru, ona tvrdi da su glumili vezu: ‘Lamata jezikom bez veze’

Autor: I.D.

Prošla sezona Ljubav je na selu probudila je mnoge farmere i kandidatkinje da pronađu pravu ljubav nakon showa. Nakon što su Suzana i Ivan otkrili da su u ljubavnoj vezi, ispostavilo se da tu ipak nema ni dima ni vatre.

Suzana Kumer i Ivan Detković krajem prosinca prošle godine rekli su da se njihovo prijateljstvo razvilo u ljubav i da su sretno zaljubljeni. Ipak, sada je Ivan ispričao za RTL da je njihovoj vezi došao kraj.

“Shvatio sam da me prevarila, a imam i sve dokaze. Bila je s jednim mojim prijateljem koji je s nama bio na dočeku Nove godine. Rekla mi je da nema ništa s njim, a stalno se sastaju i dopisuju se”, rekao je farmer.

‘On je htio imati nekoga i ja sam mu bila krinka’

Kaže da je riječ o muškarcu iz njegove okolice. “Ne čudi me jer su ljudi takvi. Ne krivim njega ni najmanje. On se pohvalio da je išao kod nje. Nisam ljubomoran, ali ne želim takvu osobu”, ispričao je Ivan. “Meni treba jedna ozbiljna djevojka koja je spremna biti vjerna, ali to je danas teško naći”, dodao je.

Međutim, Suzana je za RTL otkrila i svoju stranu priče. “Glumili smo da smo zajedno. On je htio imati nekoga i ja sam mu bila krinka”, rekla je. Ističe da nije bila s Ivanovim prijateljem i da je on bio s jednom od kandidatkinja iz ‘Ljubav je na selu’.









“U to vrijeme kad on tvrdi da sam bila s drugim muškarcem, bila sam s njim i to ljudi mogu potvrditi. Bila sam cijelu večer s Ivanom”, ispričala je Suzana. “Sve preuveličava. Koristio me kao krinku i htio je napraviti show”, dodala je.

‘Top priča, ova sezona, nema dalje’

Na društvenim mrežama javila se i sama Suzana te je još detaljnije objasnila situaciju: “Čovjek je jako dobar odvjetnik za tuđe greške, a veliki sudac za tuđe, dok svoje ne vidi, i da glumili smo vezu. Jer ipak ja nisam starija žena, kakve dotični voli, ili je fulao kao muškarac pa jezikom lamata bez veze da ga svaka do sada varala, hajmo raditi žrtvu iz sebe.”









Nakon što su Suzana i Ivan otkrili detalje svojeg odnosa, gledatelji su se raspisali na društvenim mrežama. “Top priča, ova sezona, nema dalje”, “A dobar ti taj prijatelj vrh”, “Dugo je i trajalo”, “Jadan on svaka mu završi s nekim prijateljem”, “Iskreno sumnjam da je Ivan ikad osjetio ženski dodir”, “Možda nije onako kako je izgledalo”, pisali su.

“Samo se potvrđuje, da su ove koje su se došle promovirat su to napravile, ali na svoju štetu”, “Sapunica se nastavlja”, “Ako za sve ove sezone emitiranja emisije Ljubav je na selu ili bilo koje druge emisije, odnosno showa ne razumijete da je sve namješteno, da je sve gluma, da su ljudi plaćeni da rade to, dakle to im je posao, da bi vi imali što gledati, onda radije izbacite TV iz kuće, jer vam nije potreban. Sve se svodi na to da se nešto vrti na televiziji i da ima gledanost”, komentirali su gledatelji.